Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» встретится с «Байером» в Лиге Европы 14 февраля. Мамаев в этот день сыграет в «Бутырке»

    Ранее сообщалось, что футболист Павел Мамаев 14 февраля проведет матч в СИЗО «Бутырка», где он отбывает арест по обвинению по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». В этот же день официальную встречу проведет его клуб – «Краснодар».

    Южане 14 февраля проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Байера». Встреча состоится в Краснодаре. Черно-зеленые не включили Мамаева в заявку на плей-офф еврокубка.

    • В октябре Александр Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
    • 6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2019 21:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11