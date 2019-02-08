«Краснодар» встретится с «Байером» в Лиге Европы 14 февраля. Мамаев в этот день сыграет в «Бутырке»

Ранее сообщалось, что футболист Павел Мамаев 14 февраля проведет матч в СИЗО «Бутырка», где он отбывает арест по обвинению по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». В этот же день официальную встречу проведет его клуб – «Краснодар».

Южане 14 февраля проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Байера». Встреча состоится в Краснодаре. Черно-зеленые не включили Мамаева в заявку на плей-офф еврокубка.