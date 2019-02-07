Матч в «Бутырке» с участием Мамаева состоится 14 февраля. Игру может показать один из телеканалов

Заместитель директора ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) Валерий Максименко рассказал, когда состоится матч в СИЗО-2 «Бутырка» с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В октябре Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл Кокорин, а также Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив их нахождение в СИЗО до 8 февраля. Вчера суд продлил арест всех четверых еще на два месяца.

«Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля в День святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждeт. А руководство ФСИН полностью поддерживают такую инициативу. Футбольный матч между обвиняемыми и подозреваемыми против сотрудников «Бутырки» состоится 14 февраля. ФСИН приняла такое решение.

Кокорин пока письменное согласие на участие не дал. Его адвокаты считают, что это для него не очень хорошо.

Мамаев дал письменное согласие. Сказал, что хочет сыграть и популяризировать спорт. У Мамаева несколько составов есть. Будет играть с первой пятeркой, второй пятeркой против нескольких команд сотрудников «Бутырки». Может, будут играть не только сотрудники «Бутырки», потому что даже из центрального аппарата сотрудники подходят, заявлений тьма», – сказал Максименко.

Замдиректора добавил, что игру обязательно запишут на видео. При этом он подчеркнул, что встречу может показать один из телеканалов.

«Мы пригласим журналистов. С родственниками сложнее, будем думать.

Там все готово – поле, ворота, табло. Рекламные щиты даже натянуты. Всe сделано на очень профессиональном уровне. Форма пошита. У Мамаева точно будет на спине фамилия написана.

Надеемся, игра пойдeт ему на пользу. Видно, что человек переживает за то, что сделал по глупости и хочет исправиться. Да он уже исправился, и давно уже всe осознал», – отметил Максименко.