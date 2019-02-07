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    Матч в «Бутырке» с участием Мамаева состоится 14 февраля. Игру может показать один из телеканалов

    Заместитель директора ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) Валерий Максименко рассказал, когда состоится матч в СИЗО-2 «Бутырка» с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В октябре Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл Кокорин, а также Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

    5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив их нахождение в СИЗО до 8 февраля. Вчера суд продлил арест всех четверых еще на два месяца.

    «Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля в День святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждeт. А руководство ФСИН полностью поддерживают такую инициативу. Футбольный матч между обвиняемыми и подозреваемыми против сотрудников «Бутырки» состоится 14 февраля. ФСИН приняла такое решение.

    Кокорин пока письменное согласие на участие не дал. Его адвокаты считают, что это для него не очень хорошо.

    Мамаев дал письменное согласие. Сказал, что хочет сыграть и популяризировать спорт. У Мамаева несколько составов есть. Будет играть с первой пятeркой, второй пятeркой против нескольких команд сотрудников «Бутырки». Может, будут играть не только сотрудники «Бутырки», потому что даже из центрального аппарата сотрудники подходят, заявлений тьма», – сказал Максименко.

    Замдиректора добавил, что игру обязательно запишут на видео. При этом он подчеркнул, что встречу может показать один из телеканалов.

    «Мы пригласим журналистов. С родственниками сложнее, будем думать.

    Там все готово – поле, ворота, табло. Рекламные щиты даже натянуты. Всe сделано на очень профессиональном уровне. Форма пошита. У Мамаева точно будет на спине фамилия написана.

    Надеемся, игра пойдeт ему на пользу. Видно, что человек переживает за то, что сделал по глупости и хочет исправиться. Да он уже исправился, и давно уже всe осознал», – отметил Максименко.

    Источник: Радио «Говорит Москва»

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    07.02.2019 16:19
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 февраля 2019, 01:13

      Не позорьтесь такими новостями!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > petrucho-spb 8 февраля 2019, 21:46

      Что в этой новости не так?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > vladik12 9 февраля 2019, 00:08

      Тебе не понять, да и мне не хочется объяснять.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 февраля 2019, 22:09

      на форму интересно будет посмотреть из чего она пошита и какого цвета ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Полная Канистра 8 февраля 2019, 01:11

      в полоску конечно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 7 февраля 2019, 20:17

      Сколько ещё об этих свиньях будут ещё мараться на этом сайте???Не тошнит писателей этих новостей???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 20:06

      Сюрреализм какой-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 19:39

      Дождались таки.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 февраля 2019, 19:22

      Лет через 50 будут писать: Так зарождался наш супер клуб Бутырка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 7 февраля 2019, 19:07

      В день Валентина Мамаев рискует,
      После игры кто-нибудь расцелует.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 7 февраля 2019, 18:52

      Теперь все ясно! Мамай нашел своего Валентина.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 7 февраля 2019, 18:00

      Я уже видел этот матч: https://www.youtube.com/watch?v=rM_nn9VRDws&app=desktop

      -1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 7 февраля 2019, 17:34

      Позорище и так дерьмо все время на канале, а теперь и это дерьмо будут показывать по ТВ

      7
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