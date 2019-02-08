«Реал» готов обменять Иско и Марсело на Дибалу

Юве останется в плюсе. Дибала не заиграет в реале и вернетя назад после того как Роналду покинет Ювентус
«Реал» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой. Мадридский клуб считает аргентинца идеальным вариантом для усиления атаки.
Туринцы оценивают футболиста в 120 миллионов евро. «Реал» готов включить в сделку полузащитника Иско и защитника Марсело, которых хочет заполучить «Ювентус», и доплатить 20 миллионов евро.
- В текущем сезоне Дибала провел за черно-белых 27 матчей, отметился семью голами и шестью результативными передачами.
- Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.
- В туринской команде выступает бывший партнер Иско и Марсело по «Реалу» Криштиану Роналду.