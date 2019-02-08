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    «Реал» готов обменять Иско и Марсело на Дибалу

    «Реал» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой. Мадридский клуб считает аргентинца идеальным вариантом для усиления атаки.

    Туринцы оценивают футболиста в 120 миллионов евро. «Реал» готов включить в сделку полузащитника Иско и защитника Марсело, которых хочет заполучить «Ювентус», и доплатить 20 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Дибала провел за черно-белых 27 матчей, отметился семью голами и шестью результативными передачами.
    • Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.
    • В туринской команде выступает бывший партнер Иско и Марсело по «Реалу» Криштиану Роналду.

    Источник: Don Balon

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    08.02.2019 18:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 8 февраля 2019, 23:24

      Юве останется в плюсе. Дибала не заиграет в реале и вернетя назад после того как Роналду покинет Ювентус

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      Рейтинг: +1130

      petr69 8 февраля 2019, 22:56

      Иско технарь, однако слишком любит подержать мяч,заигрывается, а это очень
      вредит быстрому развитию атаки. Даже Зидан не смог переубедить его. Потом
      слишком высокого самомнения о себе. Реал выиграет от этого перехода

      0
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      Рейтинг: +259

      professor13 8 февраля 2019, 20:59

      Если поменять Иско и Марсело на Дибалу даже без доплаты,то Юве по моему мнению точно не в проигрыше

      3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 февраля 2019, 20:50

      Иско классный, но что-то идет не так, так что нахождение классного игрока в реале , в таком положении, пользы не несет. Так что нынешний реал от ухода иско не потеряет ,так как он и не играет.. а жаль. Дибала мне не нравится, ну т.е не такой прямо необходимый игрок.Алли и тот получше будет

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 20:17

      Марсело давно хочет играть с Роналду ,да и Иско им не помешает. Если еще Ювентус доплатит 20млн. ,то все будет равнозначно.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 19:48

      Если это соответствует намерениям обоих клубов, то на мой взгляд для Юве это очень хороший вариант. А Реал с Дибалой и другими качественными приобретениями уже будет создавать новую команду.

      3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 8 февраля 2019, 19:07

      Иско надо валить из мадрида

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