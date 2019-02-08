«Реал» готов обменять Иско и Марсело на Дибалу

«Реал» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой. Мадридский клуб считает аргентинца идеальным вариантом для усиления атаки.

Туринцы оценивают футболиста в 120 миллионов евро. «Реал» готов включить в сделку полузащитника Иско и защитника Марсело, которых хочет заполучить «Ювентус», и доплатить 20 миллионов евро.