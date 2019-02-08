Рэшфорд признан игроком января в АПЛ

АПЛ признала нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда лучшим футболистом января.

В минувшем месяце 21-летний англичанин провел четыре матча, в которых забил три гола («Ньюкаслу» (2:0), «Тоттенхэму» (1:0) и «Брайтону» (2:1).

Ранее приза лучшему тренеру января удостоился главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл 22 матча в АПЛ, записав в свой актив девять голов и семь результативных передач.