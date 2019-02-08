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    Рэшфорд признан игроком января в АПЛ

    АПЛ признала нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда лучшим футболистом января.

    В минувшем месяце 21-летний англичанин провел четыре матча, в которых забил три гола («Ньюкаслу» (2:0), «Тоттенхэму» (1:0) и «Брайтону» (2:1).

    Ранее приза лучшему тренеру января удостоился главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

    В текущем сезоне Рэшфорд сыграл 22 матча в АПЛ, записав в свой актив девять голов и семь результативных передач.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    08.02.2019 18:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 20:39

      Играет сейчас замечательно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 18:30

      МЮ попёрло!!!

      2
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