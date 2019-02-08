Ракицкий – о «Шахтере», Луческу, сборной Украины, «Зените»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал интервью «Матч ТВ», в котором рассказал о «Шахтере», Мирче Луческу, переходе в петербургский клуб, сборной Украины.

«Бомбардир» выделил главное:

О молодых годах в «Шахтере»

– Как в жизни появился футбол?

– Мой дедушка любит спорт, футбол. Всю жизнь болеет за разные команды. Он и водил меня в спорткомплекс в Первомайске. Пинали с ним мячик, бутсовали. Мне так нравилось! Потом пошли в секцию к тренеру Павлу Василичу Дулину. Сколько нам, пацанам, тогда было? Лет по пять-шесть. Так и пошло. В итоге влюбился в эту игру. Доходило до того, что бабушка пугала: «Получишь плохую оценку в школе, не пойдешь на тренировку!» Я очень старался. Все, лишь бы в футбол поиграть.

– Вспомните момент, когда поняли: «Хочу заниматься этим профессионально»?

– Когда подрос и стал переходить в «Шахтер», то уже понимал, что мне все это очень импонирует. Но в донецкий клуб меня все не брали и не брали. Два, три, четыре раза… На пятый добился своего, взяли! А дальше все как по маслу. Интернат, в котором с каждым годом все взрослеешь. Стали появляться другие эмоции, уверенность в себе. Чувствуешь себя на ступеньку выше и идешь к следующей. Так и дошел до первой команды «Шахтера».

– Почему только с пятой попытки в интернат взяли?

– Какие-то стечения обстоятельств мешали. Пойдем с дедом купаться на речку, после этого он говорит: «Давай квасику холодненького, или мороженого!» Нам на следующий день ехать в Донецк, а у меня горло болит или температура. Это же лето! В общем, помотались мы тогда, чтобы попасть в «Шахтер». Зато меня сразу взяли на сбор под Одессу, а после этого – в клуб.

– Вы родились в Днепропетровской области. Почему «Шахтер», а не «Днепр»?

– У Дулина много друзей в «Шахтере» было: Носова, Прокопенко он знал лично. Поэтому дорога и лежала в Донецк. Кстати, часто в буквально смысле. Выезжаешь из Первомайска, налево – Днепр, направо – Донецк. Мы все время направо поворачивали. Спасибо тренеру за то, что добился моего перехода в «Шахтер».

– Интернат закалил?

– Конечно. С утра подъем, тренировка, школа, отбой в определенный час. Все время бежишь куда-то. Не пришел вовремя – накажут или даже выгнать могут из «Шахтера» вообще. Не загуляешь. Но все это в нас действительно полезные вещи выработало, по жизни помогают. Становишься принципиальным человеком: сказал – сделал, договорился в 9:00, пришел в 9:00.

– Летом 2006-го вы оказались в «Шахтере-3». Что такое вторая лига украинского футбола?

– Вторая лига! Представляете, сколько мне лет тогда было? 17! Выходишь против дяденек, которым по 32, и они бегают чтобы реально семью прокормить. А ты – чтобы победить и показать себя тренеру дубля или второй команды, чтобы туда забрали. Но это были такие интересные матчи! И пусть мы были маленькие, щупленькие и с поля уходили все побитые. Это хорошая закалка. Отличную школу в этой второй лиге прошли.

– Когда вас забрали повыше?

– Я прошел все ступени интерната. Закончил школу, после этого у выпускника два варианта: или «до свидания», то есть иди куда хочешь, или подписываешь контракт с главной командой. Мне повезло, со мной его заключили.

О Мирче Луческу

– Вас к главной команде подтянул Мирча Луческу. Как с ним складывались отношения?

– Луческу – великий человек. По мне, он топ-тренер. Мирча очень мне помог и главное – поверил в меня. Даже в матчах Кубка УЕФА полностью доверял. Как сейчас помню встречу с «Брюгге». Полный стадион, но Луческу не побоялся и поставил меня в состав. И я его не подвел. Спасибо ему!

– Тогда в составе «Шахтера» были в основном опытные футболисты. Как с ними общались на поле и вне его?

– Вот честно, меня приняли очень хорошо. Все помогали: Кучер, Пятов, Левандовский, Фернандинью… Да все! Они правда опытные, но с ними оказалось очень легко играть. Чувствовал, понимал их с полуслова. А как не понять?! Главное, чтобы они меня поняли. После того матча с «Брюгге» все и пошло. Заслужил доверие тренера, президента, партнеров и начал играть.

О прическе

– За «Шахтер» вы сыграли более 300 матчей во всех турнирах. Какой самый памятный?

– Наверное, на «Донбасс Арене» с киевским «Динамо». Мы выиграли 2:0, а я еще и гол забил. Это вообще! После этого жена первый раз постригла меня налысо (смеется).

– Потом решили оставить такую прическу на фарт?

– Я вообще такого слова не знаю! Просто не люблю, когда у тебя на голове какой-то полуежик торчит. Даже в зеркало на это не могу смотреть.

– В жизни вы правша, а на поле – левоногий. Как так получилось?

– А я откуда знаю! Это надо у Бога спросить, как так вышло. Но всегда так было. Или вы думаете, я только сейчас поменялся?

Об исполнении стандартов, нелюбви к интервью, адаптации

– В «Шахтере» вы регулярно подавали угловые. Это с детства?

– Где я только в детстве не играл! И левого хава, и под нападающими… Угловые и штрафные? Фонсека, когда пришел в «Шахтер», сказал, чтоб я подавал. Сказали – я и подавал.

– В «Зените» сейчас как раз нет ярко выраженного исполнителя стандартов.

– Это тренер решает. Но такого разговора пока не было.

– Почему в Донецке вы не очень часто давали интервью, особенно под камеру?

– Я же не блогер какой-нибудь. Я футболист, и моя задача – играть в футбол. В мои обязанности не входит рассказывать, как я живу, куда пойду, что поем. Не люблю это. Мне ведь есть с кем поговорить: есть жена и друзья.

– Вас не пугает, что времени на адаптацию в новом клубе практически нет и результат от вас начнут требовать здесь и сейчас?

– Я не маленький мальчик, мне 29. Я – профессионал. В «Зените» все ребята взрослые, хорошего уровня, с ними легко. А с таким пацаном как Артем Дзюба адаптация, уверен, не будет долгой. Впрочем, согласен с Семаком, который сказал, что она мне, по сути, и не нужна. Надо выходить в каждом следующем матче и показывать свой уровень. Помогать команде брать три очка или проходить дальше в еврокубках.

О сборной Украины

– Как относитесь к критике за то, что не поете гимн в сборной Украины?

– Уже привык. Бывает, люди обзывают за это, недоверие какое-то выражают. Самое главное – показывать результат на поле. Делать все, чтобы команда выиграла. У меня есть одно правило: вышел на поле, отдайся полностью. Поэтому всегда серьезно настраиваюсь на игру. Кого-то это не устраивает? Это уже не футбольная критика, а непонятно какая.

– Что по этому поводу говорит Шевченко?

– Никогда в жизни он мне по этому поводу ни слова не сказал. Только футбол и футбольные темы.

– Говорят, в Федерации футбола Украины вас убрали из списков игроков национальной сборной.

– Есть главный тренер, ему решать.

О переходе в «Зенит»

– Как начался ваш переход в «Зенит»?

– В начале январе мне позвонил Семак. Долгого разговора не было, скорее, пара конкретных вопросов.

– Если не секрет, каких?

– «Хочешь в «Зенит»? – «Хочу». «Не боишься?» – «Не боюсь». Вот, пожалуй, и все.

– Этот звонок удивил?

– Мне говорили, что Семак попросил мой номер. Но что мне после этого было делать? Позвонит – не позвонит. В итоге он набрал, вкратце поговорили, друг друга поняли.

– С кем-то из футбольных людей после этого советовались?

– С Луческу, с Толей Тимощуком был на связи. Но ведь и своя голова на плечах имеется. Решение все равно было моим.

– Не было варианта перейти в «Зенит» еще когда его возглавлял Луческу?

– Когда Мирча уходил из «Шахтера», у него была договоренность с президентом клуба о том, что он не будет никого забирать из команды. Хотя, когда мы сейчас разговаривали, Луческу сказал, что хотел бы тогда видеть меня в «Зените». Но президент бы не отпустил.

– В Европу, как Чигринский, могли уехать?

– Я всем сердцем любил и люблю «Шахтер». Поэтому не хотел никуда уходить.

Об УПЛ и Ринате Ахметове

– Вы сказали, что на Украине сейчас не очень сильный чемпионат.

– Есть «Шахтер», который борется только за место в Лиге чемпионов. Есть киевское «Динамо», которое играет в Лиге Европы. Значит, есть сильные исполнители в этих командах. Остальным иметь игроков такого уровня не позволяет финансовое положение. Почему? Я не знаю.

– Прощальный разговор с Ринатом Ахметовым был?

– Когда уже прошел медосмотр в Питере и подписал контракт с «Зенитом», позвонил президенту «Шахтера». Для меня он – лучший глава клуба. Очень его уважаю и люблю. Он очень многое сделал и для нашей семьи в том числе. Много раз выручал, относился с пониманием. Я благодарен ему за все, что имею сейчас.

О семье, болельщиках «Зенита», целях на сезон

– Что в «Зените» явно отличается от вашей прежней команды?

– В футболе сейчас, конечно, очень много похожего. Но тренеры разные, игроки — тоже. Я неделю в «Зените» и пытаюсь впитывать все новое. Делаю все, что говорит тренерский штаб.

– Больше всего вас Дзюба поддерживает?

– Дзюба, Смольников – все ребята отличные, со всеми разговариваем. Приняли меня хорошо.

– Семья переберется в Петербург?

– Да. Дочь с женой скоро приедут.

– Ваш отец давно живет в Петербурге.

– Это правда. Он уехал после развода с мамой, мне тогда было 6 лет. Получается, уже 23 года он здесь. Если честно, мы не сильно были на связи. У него своя жизнь. Да и у меня есть отец – отчим, которого я очень люблю и уважаю.

– Ваша цель в «Зените»?

– Чтобы в конце чемпионата команда осталась на том же месте, что и сейчас.

– Понимаете, что сейчас вы один из самых опытных игроков в составе и на вас особенно рассчитывают?

– «Зенит» рассчитывает на всех нас, сто процентов. Тут все опытные. Никому не надо показывать, куда бежать, рассказывать, ты – туда, а ты – вот сюда. Я надеюсь, что пришел в помощь команде.

– Как в матче с «Дюделанжем» игралось с Жирковым?

– Очень комфортно.

– Но в Лиге Европы его не будет.

– Только вчера узнал, что из-за травмы он не сыграет.

– На какой прием болельщиков «Зенита» рассчитываете?

– Не скажу, что жду любви с их стороны. Меня есть кому любить – жена, ребенок. Буду уважать трибуны сам и постараюсь добиться их уважения. Это можно сделать только своей игрой, результатами команды. Если мне пожмут руку – буду рад.