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    Заха дисквалифицирован за аплодисменты в адрес арбитра

    Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха столкнулся с санкциями после неподобающего поведения в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:1).

    На 87-й минуте главный арбитр встречи Андре Марринер показал ивуарийцу желтую карточку за фол. Заха в ответ саркастически поаплодировал, после чего был мгновенно удален с поля.

    Футбольная ассоциация Англии приняла решение наказать форварда дисквалификацией на один матч и штрафом в размере 10 тысяч фунтов. (11,4 тысяч евро).

    • Основная часть санкций еще не вступила в силу, так как Заха имеет право оспорить это решение.
    • В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 21 матч в Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
    • Сейчас лондонский клуб находится на 14-м месте с 26 очками.

    Источник: BBC

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    08.02.2019 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 8 февраля 2019, 19:19

      Арбитр - абсолютно поехавший! Не Заха, не фанаты, а арбитр!

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 8 февраля 2019, 15:13

      Идиоты

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