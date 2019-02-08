Заха дисквалифицирован за аплодисменты в адрес арбитра

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха столкнулся с санкциями после неподобающего поведения в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:1).

На 87-й минуте главный арбитр встречи Андре Марринер показал ивуарийцу желтую карточку за фол. Заха в ответ саркастически поаплодировал, после чего был мгновенно удален с поля.

Футбольная ассоциация Англии приняла решение наказать форварда дисквалификацией на один матч и штрафом в размере 10 тысяч фунтов. (11,4 тысяч евро).