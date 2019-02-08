Заха дисквалифицирован за аплодисменты в адрес арбитра

Арбитр - абсолютно поехавший! Не Заха, не фанаты, а арбитр!
Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха столкнулся с санкциями после неподобающего поведения в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:1).
На 87-й минуте главный арбитр встречи Андре Марринер показал ивуарийцу желтую карточку за фол. Заха в ответ саркастически поаплодировал, после чего был мгновенно удален с поля.
Футбольная ассоциация Англии приняла решение наказать форварда дисквалификацией на один матч и штрафом в размере 10 тысяч фунтов. (11,4 тысяч евро).
- Основная часть санкций еще не вступила в силу, так как Заха имеет право оспорить это решение.
- В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 21 матч в Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
- Сейчас лондонский клуб находится на 14-м месте с 26 очками.