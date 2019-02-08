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    Джано – о частых травмах: «Врачи «Спартака» обвиняли, что я симулянт, а я уверял, что болит нога»

    Полузащитник «Крыльев Советов», принадлежащий «Спартаку», Джано рассказал о постоянных травмах.

    «Разговоры, что Джано хрустальный, – еще хуже. В «Ростове» и сборной Грузии я же по 90 минут как-то играл, пользу приносил, не ломался. А в «Спартаке», значит, был не готов?!

    Понимаю, что многие проблемы как раз были из-за того, что мне не давали прочувствовать ритм. Когда тебя выпускают на одну игру, а потом сажают на пять – такого ни один не выдержит, нельзя с футболистом так поступать. Я еще раз скажу, что люблю «Спартак», но в этом плане для меня был просто «капец».

    Были и совсем ужасные случаи, как с травмой голеностопа. У меня болит, играть не могу, а на МРТ все чисто. И в Москве в клиники ездили, и в Италии – ничего. Врачи обвинять начали: «Ты – симулянт, не хочешь играть». «В смысле не хочу играть? Почему? Мне правда больно»! В итоге поехали к профессору Араве в Финляндию. Он приложил два пальца к стопе и сказал: «Завтра операция». Оказалось, что порваны оба сухожилия, много времени потеряли. Врача после этого случая, кстати, уволили», – признался футболист.

    • В составе красно-белых у грузинского полузащитник 136 официальных матчей.
    • В составе клуба полузащитник дебютировал в 2009 году.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2019 11:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 8 февраля 2019, 17:22

      Вертапетов, ваш выход!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 15:31

      Такие уж у нас доктора. И все это не случайно ,если на операцию все едут за границу.

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 февраля 2019, 15:10

      А я уверял, что болит нога и поэтому в шкафу прятался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 8 февраля 2019, 12:59

      "Да здравствует советская медицина !"
      "Самая лучшая медицина в мире !"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 12:14

      В области спортивной медицины мы позади европейских стран. Поэтому обследоваться и оперироваться футболисты едут в Германию, Италию, Финляндию, Испанию.

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 8 февраля 2019, 12:40

      А европейские спортсмены часто едут лечиться в США.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 8 февраля 2019, 15:12

      Там узкоспециализированные клиники. Каждая человек по 100 со всего мира лечит. А у нас такие на 3-5-10 челов создавать чтоль?

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