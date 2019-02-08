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    Куэва официально покинул «Краснодар»

    «Краснодар» подтвердил трансфер полузащитника Кристиана Куэвы в бразильский «Сантос».

    27-летний игрок сборной Перу перешел к «быкам» из «Сан-Паулу» летом прошлого года.

    • В составе «быков» Куэва принял участие в 23 матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
    • По неофициальным данным, трансфер хавбека обойдется «Сантосу» в 7 миллионов долларов.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    08.02.2019 10:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2019, 18:36

      Смущает сумма! Купили за 8, пол года платили зарплату, продали за 7! Неужели он так плох был, что надо было немедленно продать!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 8 февраля 2019, 15:51

      Похоже, от него ждали большего. Как-то не состоялось и расстались без сожаления,хотя иногда показывал приличную игру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 15:22

      Не прижился паренек.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 8 февраля 2019, 13:18

      Не заиграл,хотя в Краснодаре не так холодно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 12:40

      Это хуэво!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 8 февраля 2019, 11:19

      Видимо, ему здесь холодно. Бывает такое с южноамериканским.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 8 февраля 2019, 10:26

      Давно пора

      0
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