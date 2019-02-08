Куэва официально покинул «Краснодар»

Смущает сумма! Купили за 8, пол года платили зарплату, продали за 7! Неужели он так плох был, что надо было немедленно продать!?
«Краснодар» подтвердил трансфер полузащитника Кристиана Куэвы в бразильский «Сантос».
27-летний игрок сборной Перу перешел к «быкам» из «Сан-Паулу» летом прошлого года.
- В составе «быков» Куэва принял участие в 23 матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
- По неофициальным данным, трансфер хавбека обойдется «Сантосу» в 7 миллионов долларов.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 февраля 2019 г.