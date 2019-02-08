Джан: «Роналду лишил меня Лиги чемпионов, теперь выиграем ее вместе»

Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан признался, какую задачу поставил перед собой в этом сезоне.

«В прошлом сезоне я проиграл финал Лиги чемпионов в матче, в котором против нас играл Роналду. В этом году я хочу выиграть трофей вместе с ним.

Нам будет очень сложно в матчах с «Атлетико», являющимся одной из лучших команд, которые мы могли получить при жеребьевке. Это жесткая команда, которая очень хорошо защищается, с ними сложно играть, но мы «Ювентус», должны верить в себя и пытаться победить.

Говорят, что мы уже чемпионы Италии. У «Ювентуса» есть шанс выиграть свое восьмое скудетто подряд, но это всегда трудно сделать», – заявил Джан.