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    Джан: «Роналду лишил меня Лиги чемпионов, теперь выиграем ее вместе»

    Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан признался, какую задачу поставил перед собой в этом сезоне.

    «В прошлом сезоне я проиграл финал Лиги чемпионов в матче, в котором против нас играл Роналду. В этом году я хочу выиграть трофей вместе с ним.

    Нам будет очень сложно в матчах с «Атлетико», являющимся одной из лучших команд, которые мы могли получить при жеребьевке. Это жесткая команда, которая очень хорошо защищается, с ними сложно играть, но мы «Ювентус», должны верить в себя и пытаться победить.

    Говорят, что мы уже чемпионы Италии. У «Ювентуса» есть шанс выиграть свое восьмое скудетто подряд, но это всегда трудно сделать», – заявил Джан.

    • В прошлом сезоне Джан выступал за «Ливерпуль», который в финале Лиги чемпионов уступил «Реалу» (1:3).
    • Эмре перешел в «Ювентус» прошедшим летом.
    • В составе нового клуба он провел 21 матч и забил один гол.

    Источник: Football Italia

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    08.02.2019 09:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 8 февраля 2019, 18:04

      Вас лишил лиги чемпионов рамос он поклечил салаха и кариуса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 8 февраля 2019, 18:02

      Нечего вы не выйгрете

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 15:20

      Вот и сделайте это в одной связке.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 8 февраля 2019, 12:44

      Он вас не просто лишил,а уничтожил

      2
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      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Санёк 17 8 февраля 2019, 18:03

      Тебе мозг он унечтожил

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 8 февраля 2019, 10:39

      Тебя не криш лишил, а Кариус )))

      1
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      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Platon Faustov 8 февраля 2019, 18:03

      У кариаса было сотресение мозга

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 февраля 2019, 10:01

      Твои слова да богу в уши.... Будете играть как в последних 2 матчах и не восстановите защиту - далеко мы уедем(((

      2
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