Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Идову: «В Перми приходилось жить на «дошираках»

    Защитник«Локомотива» Брайан Идову вспомнил о том, как задерживались зарплаты в его бывшем клубе – пермском «Амкаре».

    «Почувствовал ли, что после перехода из «Амкара» в «Локомотив» могу себе позволить больше? Скорее, я ощутил, что в «Локомотиве» зарплата приходит вовремя. А так, я себе пока ничего за сумасшедшие деньги не позволял. По сути, живу так же, как жил, когда играл за «Амкар». Я часто провожу время дома и особо деньги не трачу. Я больше сфокусирован на том, чтобы влиться в состав, привыкнуть к требованиям в новом клубе.

    В Перми бывали случаи, когда приходилось перебиваться от зарплаты до зарплаты. Такие моменты, наверное, были в дубле, когда нам задерживали выплаты. Приходилось жить на «дошираках». Как только зарплата приходила, сразу летели суши есть. Когда попал в основу и подписал нормальный контракт, у меня голову не снесло, и я не стал тратить деньги налево и направо.

    Бывало, скорее так, что я одалживал ребятам. Для нас задержки в 2–4 месяца уже стали привычными. Но мы лояльно к этому относились, потому что в итоге все отдавали. Только под конец, когда клуб уже развалился, какие-то суммы нам так и не выплатили. Сколько? Три заплаты, премиальные за несколько побед и одну ничью», – заявил нигериец.

    • «Амкар» был основан в 1994 году.
    • Клуб выступал в российской Премьер-лиге 14 лет.
    • Летом 2018 года прекратил существование, столкнувшись с финансовыми проблемами.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2019 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 15:00

      Для высокооплачиваемых футболистов это может быть шоком. Но у нас такой пищей пользуется большинство населения страны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 февраля 2019, 09:52

      Бедного негритенка в Перми недокармливали систематически. Расисты, блин!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > prezent2017 8 февраля 2019, 21:14

      Он мулат, у него мать русская. Поэтому и отношение к нему было, как к своему, россиянину. То есть плохое.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +370

      mirspirs > prezent2017 9 февраля 2019, 08:27

      Он по-русски, думаю, пишет и говорит получше тебя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3490

      serhio80 8 февраля 2019, 09:40

      Дошик то с говядиной надеюсь брали? Чтоб с огоньком бежалось потом)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 > serhio80 8 февраля 2019, 21:35

      После такого дошика можно и допинг-тест провалить)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 февраля 2019, 09:38

      у нас половина населения так живёт и ничего не жалуются всё ждут хорошего будущего которое нам каждый год обещает сами знаете кто

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 08:49

      Приходилось жить на «дошираках». Как только зарплата приходила, сразу летели суши есть.
      У нас так пол страны живёт - сначала все деньги пробухают, прожрут, а потом жрут пластиковую лапшу.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 февраля 2019, 08:22

      В Локомотиве теперь шикует - на Биг Ланч поди перешел)))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 8 февраля 2019, 07:56

      Футбол как отражение реальной жизни. Кто-то "упакован деньгами по самое не могу"(Федун о Глушакове), а кто-то последний дошик без соли доедает. Так и живем....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > gosproektikabinet 8 февраля 2019, 12:26

      Читаю некоторые комменты и думаю: а ведь как хорошо быть дебилом и расистом впридачу. Зачем мозги включать, которых нет? Телек, пиво... Ништяк! Жизнь удалась...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11