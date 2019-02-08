Идову: «В Перми приходилось жить на «дошираках»

Защитник«Локомотива» Брайан Идову вспомнил о том, как задерживались зарплаты в его бывшем клубе – пермском «Амкаре».

«Почувствовал ли, что после перехода из «Амкара» в «Локомотив» могу себе позволить больше? Скорее, я ощутил, что в «Локомотиве» зарплата приходит вовремя. А так, я себе пока ничего за сумасшедшие деньги не позволял. По сути, живу так же, как жил, когда играл за «Амкар». Я часто провожу время дома и особо деньги не трачу. Я больше сфокусирован на том, чтобы влиться в состав, привыкнуть к требованиям в новом клубе.

В Перми бывали случаи, когда приходилось перебиваться от зарплаты до зарплаты. Такие моменты, наверное, были в дубле, когда нам задерживали выплаты. Приходилось жить на «дошираках». Как только зарплата приходила, сразу летели суши есть. Когда попал в основу и подписал нормальный контракт, у меня голову не снесло, и я не стал тратить деньги налево и направо.

Бывало, скорее так, что я одалживал ребятам. Для нас задержки в 2–4 месяца уже стали привычными. Но мы лояльно к этому относились, потому что в итоге все отдавали. Только под конец, когда клуб уже развалился, какие-то суммы нам так и не выплатили. Сколько? Три заплаты, премиальные за несколько побед и одну ничью», – заявил нигериец.