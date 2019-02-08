Бывший полузащитник сборной Франции Жиресс: «Не думаю, что Неймар играет на 190 миллионов лучше Головина»

Экс-полузащитник сборной Франции, а теперь главный тренер сборной Туниса Ален Жиресс сравнил стоимость Александра Головина с Неймаром и оценил рост россиянина в Лиге 1.

– Александр наконец адаптировался. Он намного лучше, чем был в начале чемпионата. Это важный игрок для нынешнего «Монако». Попав к таким слабым молодым партнерам, тяжело сразу ярко проявлять себя. Но во второй половине сезона он наконец приспособился. Это радует.

– Головин может вывести команду из кризиса?

– Как минимум, должен помочь. Как и любой другой качественный футболист. Таких за зиму в клубе прибавилось. У россиянина есть еврокубковый опыт, он поиграл за сборную, в том числе на чемпионате мира.

Он приближается к тому Головину, которого мы знаем по еврокубкам и матчам сборных. К тому, которого во Франции не увидели в начале сезона. Хотя это нормально. После чемпионата мира всегда тяжело начинать новый сезон.

– Есть мнение, что «Монако» переплатил за Головина. Вы с этим согласны?

– Вы же видите, как изменился трансферный рынок. Завышенные цены сейчас не редкость. Посмотрите только на трансферы Неймара или Мбаппе. 220 и 180 миллионов. Так что за россиянина не так уж и много отдали.

– Мог ли «Монако» найти кого-нибудь получше? Или Головин – лучший выбор?

– Думаю, мог бы найти футболиста сильнее. Но только если бы заплатил больше 30 миллионов. Давайте включим простейшую математику. За Неймара заплатили 220 миллионов. Как вы считаете, разница в уровне бразильца и россиянина 190 миллионов? Я так не считаю. 220 и 30. Одно дело – рассуждать о деньгах, а другое – о полезности футболиста. Неужели Неймар настолько лучше Головина? Не думаю.

Или, например, Марсьяль. «МЮ» заплатил за него 90 миллионов евро. Стоит ли он этих денег? Или давайте посмотрим на летние трансферы «Монако». По 10 миллионов за мальчиков, которые провели по одному сезону во взрослых командах. Разве не дороговато?

И после этого говорят, что Головин, футболист с международным опытом, проявивший себя в еврокубках, стоит слишком дорого. Если сравнить с молодыми ребятами за 15 миллионов, сумма не так уж завышена. Вообще за 30 миллионов вы найдете кого-то лучше Александра?! – сказал Жиресс.