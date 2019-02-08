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    Аршавин: «У нас против чиновников 2:0. Беляков обыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с продлением ареста игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля.

    – Фанаты могут превозносить и «топить»... Имею в виду ту фразу в лобби гостиницы.

    – Тут, думаю, подходит фраза «от любви до ненависти один шаг». Понятно, что когда тебя несут на пьедестал, то идеализируют. Но люди забывают, что мы обычные люди. И мы – тоже можем делать ошибки. И когда ты разочаровываешь людей, то они готовы тебя растоптать. К этому надо быть готовым, это может случиться с любым человеком.

    Злиться? Поступки все равно твои. Конечно, что-то, если неприятность такая в тебе сидит, то кто-то говорит, нужно быть умнее. Я сказал тогда этому человеку просто то, что думал. В России обычно хаят чиновников. Сейчас у нас против чиновников 2:0. Беляков обыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева.

    – История с Кокориным и Мамаевым, она уже случилась... их уже наказали и считают, что их надо отпускать...

    – Дело продвигается и идет к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что они сделали и хотят вернуться. И приносили радость и пользу.

    • В 2012 году после вылета сборной России с чемпионата Европы депутат Антон Беляков раскритиковал команду. Аршавин ответил: «То, что мы не оправдали ваших ожиданий, – это ваши проблемы».
    • Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с 8 октября 2018 года.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    Источник: «Комсомольская правда»

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    08.02.2019 01:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +718

      ДВС 8 февраля 2019, 12:24


      Против фактов не попрёшь, а факт свидетельствует, что народ за чиновников и депутатов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67329

      portero > ДВС 8 февраля 2019, 13:01

      скорее факт что у большей части отсутствуют мозги , и они тупо ведутся на то что им преподносит зомбоящик.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 8 февраля 2019, 12:22

      Опаньки! Что-то новое - "приносили радость и пользу" стулом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 12:20

      Лучше общайтесь с девочками, а не с чиновниками, тогда проигрывать не будете. Только Глушакова с собой не берите...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 февраля 2019, 09:54

      Чинушам у нас везде почет и уважение. Все построено под них, неприкасаемых.

      5
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 8 февраля 2019, 09:45

      Наверное, все таки, 0:2 или 0:3, а не 2:0

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 февраля 2019, 09:36

      то что Аршавин игрок был отличный это никто не отрицает но вот на хрена ему столько на ТВ гундосить наверное денег мало ведь приходится алименты платить на 4-х детишек но тогда надо ерундой не страдать а то сравнил своё дурацкое инвертю и драки Ко и Ма

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:17

      Сейчас у нас против чиновников 2:0. Беляков обыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева.
      -----------------------------------------------------------------------------------------------
      А про водилу уже забыли?
      Как-то всё по-тихому сводится к тому, что четверо сидят в СИЗО из-за того, что Кокорин ударил стулом Пака.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:14

      Но люди забывают, что мы обычные люди.
      -----------------------------------------------------------------------------
      А кто такие - обычные люди?
      Обычай — унаследованный стереотипный способ поведения, который воспроизводится в определённом обществе или социальной группе и является привычным для их членов.
      Так неужели быдлядство сидит у вас в крови, если нахамить, избить и т.п. для вас - обычное дело?
      Скорее уж обычные быдлы, а не обычные люди.

      6
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 8 февраля 2019, 07:00

      Кому они приносили пользу, не знаю. Наверное тем кабакам, в которых пропивали свои "огромным и социально полезным трудом" нажитые средства. А вам, Андрей Сергеевич, в пору бы задуматься. Чиновники у нас нередко отпетые негодяи, но то, что поумнее вас, футболистов будут - это уж точно. Пить нужно меньше (удивительно, что профессиональным спортсменам приходится такой совет давать), тогда не будете вестись так просто на провокации.

      13
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      Рейтинг: +28517

      JTherry > Viper for CSKA 8 февраля 2019, 15:30

      они "приносили пользу" магазинам по продаже особо дорогих "игрушек" в виде квартир, авто и одежды, а также инспекторам ГИБДД, которым они платили деньги за постоянные нарушения ПДД, даже РЖД не устоял, и получив бабки за разгром в Сапсане, не стал выносить сор из избы... вот с футболом - не срослось)) помню совместное видео Коко с Дзюбой, где они Саламычу "усы победы" показали, про шампанскую вечеринку в Монте-Карло тоже все вспоминают с содроганием после поражений на ЧЕ-16... в общем "пользы" от них мало было на поле, больше - запомнились скандалы за его пределами

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 февраля 2019, 02:38

      Их не обыграешь, одна Васильева фору даст всем! А Кокошу с Мамаем за Монте- Карло казнят.

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