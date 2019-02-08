Аршавин: «У нас против чиновников 2:0. Беляков обыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с продлением ареста игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля.

– Фанаты могут превозносить и «топить»... Имею в виду ту фразу в лобби гостиницы.

– Тут, думаю, подходит фраза «от любви до ненависти один шаг». Понятно, что когда тебя несут на пьедестал, то идеализируют. Но люди забывают, что мы обычные люди. И мы – тоже можем делать ошибки. И когда ты разочаровываешь людей, то они готовы тебя растоптать. К этому надо быть готовым, это может случиться с любым человеком.

Злиться? Поступки все равно твои. Конечно, что-то, если неприятность такая в тебе сидит, то кто-то говорит, нужно быть умнее. Я сказал тогда этому человеку просто то, что думал. В России обычно хаят чиновников. Сейчас у нас против чиновников 2:0. Беляков обыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева.

– История с Кокориным и Мамаевым, она уже случилась... их уже наказали и считают, что их надо отпускать...

– Дело продвигается и идет к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что они сделали и хотят вернуться. И приносили радость и пользу.

В 2012 году после вылета сборной России с чемпионата Европы депутат Антон Беляков раскритиковал команду. Аршавин ответил: «То, что мы не оправдали ваших ожиданий, – это ваши проблемы».

раскритиковал команду. Аршавин ответил: «То, что мы не оправдали ваших ожиданий, – это ваши проблемы». Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с 8 октября 2018 года.

Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное