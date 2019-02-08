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    Иско может перейти из «Реала» в «Барселону»

    Полузащитник «Реала» Иско может стать игроком «Барселоны», сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star.

    Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов продать испанца ради покупки хавбека «Челси» Эдена Азара.

    • В этом сезоне Иско провел за сливочных 25 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
    • Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

    Бартомеу: «Если бы «Барселоне» был нужен Иско, мы бы обсудили это с «Реалом»

    Источник: Sky Sports

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    08.02.2019 00:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 8 февраля 2019, 14:15

      Асенсио Винисисус миллион раз лучшие чем этот под пенсионный Азар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 11:39

      Руководство Реала сделает ошибку если продаст Иско.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 февраля 2019, 10:02

      Руководство Барсы официально это опровергло, даже сам факт интереса, не то, что возможность трансфера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 8 февраля 2019, 09:53

      Оставьте Иско, верните Ковачича и купите Азара. Все!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +392

      A-Den > FENIX-SL 11 февраля 2019, 07:30

      Ковачич - единственный кто сможет заменить Модрича сейчас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 8 февраля 2019, 07:00

      отлично, Коутиньо пусть едет обратно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 февраля 2019, 06:24

      Бред...!

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 8 февраля 2019, 03:12

      Самая лучшая идея за сегодня

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 8 февраля 2019, 02:28

      Луис Энрике как раз в 26 лет проследовал по этому маршруту. Может и хорошо, если перейдёт.

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