Иско может перейти из «Реала» в «Барселону»

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Полузащитник «Реала» Иско может стать игроком «Барселоны», сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов продать испанца ради покупки хавбека «Челси» Эдена Азара.
- В этом сезоне Иско провел за сливочных 25 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
- Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
Бартомеу: «Если бы «Барселоне» был нужен Иско, мы бы обсудили это с «Реалом»