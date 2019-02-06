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    «Реал» может продать Иско ради покупки Азара

    «Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара.

    Ранее сообщалось, что бельгиец в ближайшее время объявит руководству лондонского клуба о своем желании уйти.

    «Челси» потребует у мадридцев за Азара более 100 миллионов фунтов. Чтобы получить необходимую сумму, «Реал» может продать Иско.

    • В этом сезоне Азар забил 12 голов и сделал десять результативных передач в 24 матчах АПЛ.
    • На счету Иско один забитый мяч и два голевых паса в 15 играх Примеры.

    Источник: Goal.com

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    06.02.2019 21:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 12:18

      Нацеленность на Азара видимо вскружила голову руководству Реала.

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 01:11

      В руководстве реала реально дураки Иско лучший игрок команды. Он давно перерос реал

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 февраля 2019, 21:06

      Покажите мне идиотов, кроме ПСЖ, который купит это полено за 100 млн, которые так хочет Перес, так как сейчас за него и 50 дорого

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Skull_Boy 6 февраля 2019, 21:31

      Назвать одного из лучших современных технарей поленом...как говорится, комментарии излишни.

      5
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Skull_Boy 6 февраля 2019, 22:30

      Иско ничем не отстаёт от Азара, очень хороший игрок.

      3
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      Рейтинг: +905

      VVadic > Skull_Boy 6 февраля 2019, 23:01

      Ну до следующего лета подождать, ну бесплатно же придёт!!!

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Shotlandets86 7 февраля 2019, 01:10

      Полностью согласен распиаренное полено

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Skull_Boy 7 февраля 2019, 01:12

      Псж не идиоты ты сам идиот

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > SuperPAV9 7 февраля 2019, 07:21

      Ну у тебя тоже мозг не работает, видимо.

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