«Реал» может продать Иско ради покупки Азара

Нацеленность на Азара видимо вскружила голову руководству Реала.
«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Ранее сообщалось, что бельгиец в ближайшее время объявит руководству лондонского клуба о своем желании уйти.
«Челси» потребует у мадридцев за Азара более 100 миллионов фунтов. Чтобы получить необходимую сумму, «Реал» может продать Иско.
- В этом сезоне Азар забил 12 голов и сделал десять результативных передач в 24 матчах АПЛ.
- На счету Иско один забитый мяч и два голевых паса в 15 играх Примеры.