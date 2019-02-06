«Реал» может продать Иско ради покупки Азара

«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Ранее сообщалось, что бельгиец в ближайшее время объявит руководству лондонского клуба о своем желании уйти.

«Челси» потребует у мадридцев за Азара более 100 миллионов фунтов. Чтобы получить необходимую сумму, «Реал» может продать Иско.