The Telegraph: Азар объявит о желании покинуть «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар ближайшим летом намерен перейти в «Реал».

Ожидается, что 28-летний бельгиец объявит об этом руководству лондонского клуба.

На днях Азар заявил, что уже определился со своим будущим.

Бельгиец отказывается продлевать сотрудничество, несмотря на то, что «синие» готовы увеличить ему зарплату свыше 300 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что «Челси» потребует у «Реала» за Азара более 100 млн фунтов.