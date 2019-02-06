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    The Telegraph: Азар объявит о желании покинуть «Челси»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар ближайшим летом намерен перейти в «Реал».

    Ожидается, что 28-летний бельгиец объявит об этом руководству лондонского клуба.

    На днях Азар заявил, что уже определился со своим будущим.

    Бельгиец отказывается продлевать сотрудничество, несмотря на то, что «синие» готовы увеличить ему зарплату свыше 300 тысяч фунтов в неделю.

    Ранее сообщалось, что «Челси» потребует у «Реала» за Азара более 100 млн фунтов.

    • Азар выступает за «Челси» с 2012 года.
    • Хавбек провел за синих 331 матч, забил 104 гола и сделал 85 результативных передач.
    • Контракт игрока с лондонцами истекает в июле 2020 года.

    Источник: The Telegraph

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    06.02.2019 06:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:04

      Теперь все его мысли в Реале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 07:28

      К этому всё шло. У него до Сарри были такие намерения, а тут ещё и с ним не сложились отношения.

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