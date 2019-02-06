Бартомеу: «Если бы «Барселоне» был нужен Иско, мы бы обсудили это с «Реалом»

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заявил, что провел бы переговоры с «Реалом» на предмет трансфера полузащитника Иско, если бы тренерский штаб команды попросил купить футболиста.

«Если бы наши тренеры попросили у нас футболиста, и он хотел бы покинуть «Реал», конечно, мы бы подписали его. Но такого не случалось с момента моего прихода в клуб.

Между нашими клубами нет никаких договоренностей о неподписании футболистов. Каждый из нас старается сделать свою команду более конкурентоспособной. Иско? Мы бы обсудили это с «Реалом», – сказал Бартомеу.