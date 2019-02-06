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    Бартомеу: «Если бы «Барселоне» был нужен Иско, мы бы обсудили это с «Реалом»

    Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заявил, что провел бы переговоры с «Реалом» на предмет трансфера полузащитника Иско, если бы тренерский штаб команды попросил купить футболиста.

    «Если бы наши тренеры попросили у нас футболиста, и он хотел бы покинуть «Реал», конечно, мы бы подписали его. Но такого не случалось с момента моего прихода в клуб.

    Между нашими клубами нет никаких договоренностей о неподписании футболистов. Каждый из нас старается сделать свою команду более конкурентоспособной. Иско? Мы бы обсудили это с «Реалом», – сказал Бартомеу.

    • В текущем сезоне 26-летний хавбек провел за мадридскую команду 25 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
    • Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Marca

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    06.02.2019 15:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 10:45

      По моральным соображениям Иско трудно будет перейти в Барселону.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zigbert 7 февраля 2019, 13:26

      Не думаю, сто Иско хочет стать изгоем для всей Испании!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Fin035 7 февраля 2019, 14:56

      Конечно это может сказаться на психологии игрока.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 февраля 2019, 19:48

      Чтобы Иско перешел в Барселону, надо как минимум быть Фигу!) Даже Мората теперь особо то не позавидуешь, хоть и перешел всего то, в другой Мадридский клуб. Для изгнанников Реала только один верный путь, в другой Чемпионат, ибо в родных краях вскоре сами возненавидят его!

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