Бартомеу: «Если бы «Барселоне» был нужен Иско, мы бы обсудили это с «Реалом»

По моральным соображениям Иско трудно будет перейти в Барселону.
Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заявил, что провел бы переговоры с «Реалом» на предмет трансфера полузащитника Иско, если бы тренерский штаб команды попросил купить футболиста.
«Если бы наши тренеры попросили у нас футболиста, и он хотел бы покинуть «Реал», конечно, мы бы подписали его. Но такого не случалось с момента моего прихода в клуб.
Между нашими клубами нет никаких договоренностей о неподписании футболистов. Каждый из нас старается сделать свою команду более конкурентоспособной. Иско? Мы бы обсудили это с «Реалом», – сказал Бартомеу.
- В текущем сезоне 26-летний хавбек провел за мадридскую команду 25 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
- Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.