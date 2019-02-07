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    Джано: «Я терял в деньгах, но согласился перейти в «Витесс». «Спартак» тоже пошел навстречу»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Джано рассказал, почему не перешел в «Витесс». Владелец грузина «Спартак» был готов отпустить футболиста в Голландию.

    — Предложение голландцев было очень приятным для меня. Я отдыхал в Грузии, после Нового года созвонились с Слуцким, он подтвердил интерес и сообщил, что очень хотел бы видеть меня в команде.

    — Тоже взяли паузу?

    — Согласился. Сказал «Спартаку», что Европа для меня в приоритете, клуб пошел навстречу. Я терял в деньгах, но все равно хотел в «Витесс».

    — Голландцы предложили меньше, чем вы получали в «Спартаке»?

    — Наверное, клубы каким-то образом решили бы этот вопрос, но в Европе другие налоги, так что на руки выходило бы меньше. Но предложение очень понравилось, финансовая сторона была не главной. Вылетел из Тбилиси 3 января, чтобы все обсудить и подписать. А когда стали оформлять бумаги, что-то не сложилось.

    Возможно, из-за ограничения на иностранцев не из стран ЕС. Или из-за разных правил для купленных и арендованных футболистов. Знаю только, что переход одобрили и я, и «Спартак», и Леонид Слуцкий. Общался с Гурамом Кашией, который много лет играл за «Витесс», — он был уверен, что все пройдет гладко. Но с голландской стороны возникли затруднения.

    • «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных матчей.
    • Джано – воспитанник «Спартака».
    • На счету грузина 116 матчей за красно-белых в РПЛ с 2009 года, 12 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2019 21:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 февраля 2019, 10:13

      Блин - владелец грузина Спартак... Ну и формулировка.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 10:02

      Если бы не эти травмы ,он наверняка стал бы основным игроком Спартака.

      2
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      Рейтинг: +7878

      Томик > zigbert 12 февраля 2019, 15:55

      Не уверен. Для основы на этом уровне необходима физика, позволяющая провести сезон на уровне. А этого нет и не будет никогда. Вечный игрок юношеской команды. Да и с характером проблемы.

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 8 февраля 2019, 06:59

      Спартак не потерял ничего.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7878

      Томик 7 февраля 2019, 22:39

      "Согласился" он. Пусть спасибо скажет, что ещё остались команды, которые всё ещё надеются, что он станет их легендой. ДЕСЯТЬ ЛЕТ!! Нет слов.

      1
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      Рейтинг: +7878

      Томик 7 февраля 2019, 22:34

      Надеюсь выкупит его кто - нибудь за шоколадку. Уже не смешно. Великолепная карьера! То лавку протирает, то больничную койку. Да ещё и паспорта нет. Кто получает откаты из его зарплаты?? Другого повода держать его в Спартаке не видно.

      3
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 7 февраля 2019, 22:29

      ву деньгах ты бл@lдь терял!!! за сезон вышел пару раз миллионы заполучил...В деньгах спартачи теряли держа такого трутня

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