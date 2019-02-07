Джано: «Я терял в деньгах, но согласился перейти в «Витесс». «Спартак» тоже пошел навстречу»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано рассказал, почему не перешел в «Витесс». Владелец грузина «Спартак» был готов отпустить футболиста в Голландию.

— Предложение голландцев было очень приятным для меня. Я отдыхал в Грузии, после Нового года созвонились с Слуцким, он подтвердил интерес и сообщил, что очень хотел бы видеть меня в команде.

— Тоже взяли паузу?

— Согласился. Сказал «Спартаку», что Европа для меня в приоритете, клуб пошел навстречу. Я терял в деньгах, но все равно хотел в «Витесс».

— Голландцы предложили меньше, чем вы получали в «Спартаке»?

— Наверное, клубы каким-то образом решили бы этот вопрос, но в Европе другие налоги, так что на руки выходило бы меньше. Но предложение очень понравилось, финансовая сторона была не главной. Вылетел из Тбилиси 3 января, чтобы все обсудить и подписать. А когда стали оформлять бумаги, что-то не сложилось.

Возможно, из-за ограничения на иностранцев не из стран ЕС. Или из-за разных правил для купленных и арендованных футболистов. Знаю только, что переход одобрили и я, и «Спартак», и Леонид Слуцкий. Общался с Гурамом Кашией, который много лет играл за «Витесс», — он был уверен, что все пройдет гладко. Но с голландской стороны возникли затруднения.