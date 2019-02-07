Calciomercato: Мевля отказался от трансфера в «Эмполи»

Трудно понять ,кто тут чего хочет.
Ранее сообщалось, что «Эмполи» не успел вовремя оформить трансфер защитника «Зенита» Михи Мевли, но предпринимает попытки через ФИФА добиться разрешения на регистрацию словенского футболиста. Ситуация изменилась.
По информации Calciomercato, сам игрок отказался от переезда в Эмполи. Защитник попросил агента расторгнуть личный договор с клубом.
- Мевля выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В текущем сезоне футболист провел шесть матчей в РПЛ.
- Контракт защитника с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.