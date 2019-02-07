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    Calciomercato: Мевля отказался от трансфера в «Эмполи»

    Ранее сообщалось, что «Эмполи» не успел вовремя оформить трансфер защитника «Зенита» Михи Мевли, но предпринимает попытки через ФИФА добиться разрешения на регистрацию словенского футболиста. Ситуация изменилась.

    По информации Calciomercato, сам игрок отказался от переезда в Эмполи. Защитник попросил агента расторгнуть личный договор с клубом.

    • Мевля выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В текущем сезоне футболист провел шесть матчей в РПЛ.
    • Контракт защитника с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Calciomercato.it

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    07.02.2019 19:58
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 09:32

      Трудно понять ,кто тут чего хочет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 7 февраля 2019, 22:06

      Он душой все так же с Ростовом

      1
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