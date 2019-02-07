Calciomercato: Мевля отказался от трансфера в «Эмполи»

Ранее сообщалось, что «Эмполи» не успел вовремя оформить трансфер защитника «Зенита» Михи Мевли, но предпринимает попытки через ФИФА добиться разрешения на регистрацию словенского футболиста. Ситуация изменилась.

По информации Calciomercato, сам игрок отказался от переезда в Эмполи. Защитник попросил агента расторгнуть личный договор с клубом.