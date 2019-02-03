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    «Эмполи»: «Работаем, чтобы ФИФА разрешила Мевле перейти к нам»

    Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини прокомментировал ситуацию вокруг трансфера защитника «Зенита» Михи Мевли. Клубы не успели вовремя выполнить все регламентные процедуры.

    «Клуб работает, чтобы Мевля все-таки пришел. Факс прибыл на две минуты позже. Задержка произошла по независящим от нас причинам», – сказал Якини.

    • Мевля выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В текущем сезоне футболист провел шесть матчей в РПЛ.
    • Контракт защитника с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    03.02.2019 13:13
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 08:28

      Надежда осталась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 3 февраля 2019, 20:20

      договорятся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 февраля 2019, 17:06

      Пущай валит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 15:36

      Значит плохо хотели ,вот и опоздали.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 февраля 2019, 14:50

      Работайте ещё упорнее -- в Зените он просто мебель -- сделайте одолжение , заберите его пожалуйста !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 14:38

      Если разрешат, то для него будет очень хорошо, иначе будет только тренироваться и полировать лавку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 февраля 2019, 13:32

      Техника подвела..Если докажут то разрешат.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 3 февраля 2019, 13:22

      Значит Миша к "Зениту" не притёрся.

      3
      Ответить
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