«Эмполи»: «Работаем, чтобы ФИФА разрешила Мевле перейти к нам»

Надежда осталась.
Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини прокомментировал ситуацию вокруг трансфера защитника «Зенита» Михи Мевли. Клубы не успели вовремя выполнить все регламентные процедуры.
«Клуб работает, чтобы Мевля все-таки пришел. Факс прибыл на две минуты позже. Задержка произошла по независящим от нас причинам», – сказал Якини.
- Мевля выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В текущем сезоне футболист провел шесть матчей в РПЛ.
- Контракт защитника с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.