«Эмполи»: «Работаем, чтобы ФИФА разрешила Мевле перейти к нам»

Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини прокомментировал ситуацию вокруг трансфера защитника «Зенита» Михи Мевли. Клубы не успели вовремя выполнить все регламентные процедуры.

«Клуб работает, чтобы Мевля все-таки пришел. Факс прибыл на две минуты позже. Задержка произошла по независящим от нас причинам», – сказал Якини.