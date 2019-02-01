Агент: «Мевля все еще может перейти в «Эмполи». Через час-два все окончательно прояснится»

спрашивается какого тянули до последнего?
Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы центрального защитника «Зенита» Михи Мевли, рассказал, что словенец все еще может оказаться в «Эмполи».
Вчера появилась информация, что клубы договорились об аренде 28-летнего футболиста и он отправился в Италию на медосмотр. Но чуть позже СМИ сообщили, что «Зенит» и «Эмполи» не успели оформить сделку до конца трансферного окна в Серии А, которое закрылось 31 января в 23:59 по московскому времени.
– Шансы на переход есть. Там просто маленькая проблема с заявкой.
– Речь о международном трансферном сертификате?
– Да, там что-то до конца неправильно оформили. В систему документы загрузили вовремя, но возникла непредвиденная ошибка. Думаю, все должно закончиться нормально. Через час-два все окончательно прояснится.
– Это полноценный трансфер?
– Нет, аренда до конца сезона.
- Мевля перешел в «Зенит» из «Ростова» в августе 2017 года.
- В этом сезоне игрок провел за сине-бело-голубых 14 матчей и забил один гол.
- Контракт защитника с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.