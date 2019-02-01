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    Агент: «Мевля все еще может перейти в «Эмполи». Через час-два все окончательно прояснится»

    Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы центрального защитника «Зенита» Михи Мевли, рассказал, что словенец все еще может оказаться в «Эмполи».

    Вчера появилась информация, что клубы договорились об аренде 28-летнего футболиста и он отправился в Италию на медосмотр. Но чуть позже СМИ сообщили, что «Зенит» и «Эмполи» не успели оформить сделку до конца трансферного окна в Серии А, которое закрылось 31 января в 23:59 по московскому времени.

    – Шансы на переход есть. Там просто маленькая проблема с заявкой.

    – Речь о международном трансферном сертификате?

    – Да, там что-то до конца неправильно оформили. В систему документы загрузили вовремя, но возникла непредвиденная ошибка. Думаю, все должно закончиться нормально. Через час-два все окончательно прояснится.

    – Это полноценный трансфер?

    – Нет, аренда до конца сезона.

    • Мевля перешел в «Зенит» из «Ростова» в августе 2017 года.
    • В этом сезоне игрок провел за сине-бело-голубых 14 матчей и забил один гол.
    • Контракт защитника с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    01.02.2019 14:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 3 февраля 2019, 13:38

      спрашивается какого тянули до последнего?

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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 16:09

      Посмотрим как получится. Увы, без технических ошибок не обходится при работе с документами.

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