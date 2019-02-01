Агент: «Мевля все еще может перейти в «Эмполи». Через час-два все окончательно прояснится»

Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы центрального защитника «Зенита» Михи Мевли, рассказал, что словенец все еще может оказаться в «Эмполи».

Вчера появилась информация, что клубы договорились об аренде 28-летнего футболиста и он отправился в Италию на медосмотр. Но чуть позже СМИ сообщили, что «Зенит» и «Эмполи» не успели оформить сделку до конца трансферного окна в Серии А, которое закрылось 31 января в 23:59 по московскому времени.

– Шансы на переход есть. Там просто маленькая проблема с заявкой.

– Речь о международном трансферном сертификате?

– Да, там что-то до конца неправильно оформили. В систему документы загрузили вовремя, но возникла непредвиденная ошибка. Думаю, все должно закончиться нормально. Через час-два все окончательно прояснится.

– Это полноценный трансфер?

– Нет, аренда до конца сезона.