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    Гончаренко: «Над Акинфеевым нельзя подшутить»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 100-й товарищеский матч за команду. Этот факт прокомментировал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

    — Сегодня Игорь Акинфеев провел свой сотый товарищеский матч за ПФК ЦСКА. Как прокомментируете это? Будут ли какие-нибудь шутки за ужином?

    — Игорь побил уже, по-моему, все рекорды, которые есть. По крайней мере, так кажется, но потом мы опять узнаем что-то новое.

    Шутки? Акинфеев не тот человек, над которым можно подшутить. Подшутить можно, например, над Аланом Дзагоевым. Но, конечно, за ужином мы напомним Игорю об этом.

    • Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.
    • Вратарь выигрывал с командой Кубок УЕФА.
    • На счету игрока 110 матчей за сборную России.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    07.02.2019 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 7 февраля 2019, 19:59

      Чувство юмора не всем дано , впрочем как и умственные способности ))) Надеюсь Акинфееву его хватит , что бы оценить хорошую шутку .

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