Гончаренко: «Над Акинфеевым нельзя подшутить»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 100-й товарищеский матч за команду. Этот факт прокомментировал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

— Сегодня Игорь Акинфеев провел свой сотый товарищеский матч за ПФК ЦСКА. Как прокомментируете это? Будут ли какие-нибудь шутки за ужином?

— Игорь побил уже, по-моему, все рекорды, которые есть. По крайней мере, так кажется, но потом мы опять узнаем что-то новое.

Шутки? Акинфеев не тот человек, над которым можно подшутить. Подшутить можно, например, над Аланом Дзагоевым. Но, конечно, за ужином мы напомним Игорю об этом.