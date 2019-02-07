Семак: «Рассчитывали, что Кокорин зимой вернется в команду. Все очень сложно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидал, что форвард Александр Кокорин зимой вернется в команду. Футболист отбывает арест в СИЗО.

«Мы рассчитывали, что он вернeтся к нам в эту зимнюю паузу, но ожидать его у нас не стоит – опять же, к сожалению. Это всe очень сложно, и я не собираюсь влезать в дебри юриспруденции, но для меня эта ситуация выглядит не совсем ясной и понятной», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

В октябре Кокорин и Павел Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.

6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное