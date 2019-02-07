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    Семак: «Рассчитывали, что Кокорин зимой вернется в команду. Все очень сложно»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидал, что форвард Александр Кокорин зимой вернется в команду. Футболист отбывает арест в СИЗО.

    «Мы рассчитывали, что он вернeтся к нам в эту зимнюю паузу, но ожидать его у нас не стоит – опять же, к сожалению. Это всe очень сложно, и я не собираюсь влезать в дебри юриспруденции, но для меня эта ситуация выглядит не совсем ясной и понятной», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

    • В октябре Кокорин и Павел Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
    • 6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    Источник: «Чемпионат»

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    07.02.2019 18:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:52

      Миллер - явно повыше Пака будет. Неужели это его заказ?)))

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 7 февраля 2019, 21:15

      А почему адвокаты Газпрома воды в рот набрали??? У Зенита что нет адвокатов?? Ваши адвокаты должны были в первый же день ареста. подавать протесты и апелляции, в защиту своего игрока.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > morgan59 8 февраля 2019, 09:51

      А ты думаешь адвокаты Зенита уголовными делами занимаются?
      В клубах другие юристы.
      В защиту Кокорина уже всё сказано. Но факт удара стулом есть и этого не исправить.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > morgan59 8 февраля 2019, 10:43

      Все нормальные адвокаты отказались, говорят дело безнадежное, и репутацию испортит типа

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 февраля 2019, 20:25

      Какие тренировки?Потом его на пару месяцев еще в больницу надо положить, и лечить его коленку ведь инвалид почти! )))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ZenitGunner 8 февраля 2019, 10:41

      Это сарказм

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