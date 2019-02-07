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    «Далянь Ифань» предложил Манджукичу зарплату 10 миллионов в год. Хорват отказался от трансфера

    Китайский «Далянь Ифань» пытался приобрести форварда «Ювентуса» Марио Манджукича, пишет Sport Mediaset. Азиаты предлагали хорвату зарплату 10 миллионов евро в год.

    Нападающий предпочел остаться в Италии. Он рассчитывает продлить контракт с «Ювентусом», действующий до лета 2020 года.

    • Манджукич выступает за туринцев с 2015 года.
    • В текущем сезоне Серии А игрок провел 17 матчей, забил восемь голов, сделал четыре результативных паса.
    • Манджукич – финалист чемпионата мира-2018.

    Источник: Sport Mediaset

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    07.02.2019 18:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 7 февраля 2019, 21:42

      Пора осваивать восток!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 19:54

      Надеется ЛЧ взять)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      MrConstantine > Cules2013 7 февраля 2019, 21:14

      И заберёт не переживай)

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > MrConstantine 7 февраля 2019, 22:43

      в победу Юве не верю

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 8 февраля 2019, 10:14

      А они возьмут)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 8 февраля 2019, 10:23

      я запомню эти слова, ждать осталось немного

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 9 февраля 2019, 09:54

      Ок, а твои слова - кто возьмет ?

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