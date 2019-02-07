«Далянь Ифань» предложил Манджукичу зарплату 10 миллионов в год. Хорват отказался от трансфера

Пора осваивать восток!
Китайский «Далянь Ифань» пытался приобрести форварда «Ювентуса» Марио Манджукича, пишет Sport Mediaset. Азиаты предлагали хорвату зарплату 10 миллионов евро в год.
Нападающий предпочел остаться в Италии. Он рассчитывает продлить контракт с «Ювентусом», действующий до лета 2020 года.
- Манджукич выступает за туринцев с 2015 года.
- В текущем сезоне Серии А игрок провел 17 матчей, забил восемь голов, сделал четыре результативных паса.
- Манджукич – финалист чемпионата мира-2018.