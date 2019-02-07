Дюков: «Сборная России занимает несправедливое место в рейтинге ФИФА. Мы должны стремиться к тому, чтобы быть в топ-10»

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал, к чему должен стремиться российский футбол.

Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС, выборы которого пройдут 22 февраля.

«Не могу сказать, что у меня одна цель или один показатель, который будет для меня являться внутренним показателем успеха или неудачи. Есть отечественный футбол, есть направление развития футбола. В первую очередь, это первая сборная. Она прекрасно выступила на чемпионате мира. И мы ждем повторения этого успеха.

Сейчас мы на 46-м или 47-м месте в рейтинге ФИФА [в январском рейтинге российская команда опустилась на 50-е место], и это несправедливо. Россия – огромная футбольная страна. И мы должны стремиться к тому, чтобы быть в первой десятке», – сказал Дюков.