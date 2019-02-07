Дюков: «Сборная России занимает несправедливое место в рейтинге ФИФА. Мы должны стремиться к тому, чтобы быть в топ-10»

На данный момент наша сборная занимает своё место в рейтинге. По факту за весь чемпионат наши обыграли испанцев по серии пенальти. Все остальные команды командами с натяжкой можно назвать. Саудовская Аравия - это Амкар, который решил сыграть как Барселона. Египет - тот же Амкар, только там есть один хороший игрок, который был после травмы и в одиночку нифига решить не смог. Уругваю просрали, с Хорватией хоть и достойно поборолись, но там матч скорее был на самоотдачу, чем на игровой класс.
В пустом остатке мы имеем, что имеем, пока сборную тренирует Черчесов ждать от неё ничего не стоит. Не надо воспринимать огромную самоотдачу на домашнем чемпионате мира, как достижение тренера, не думаю, что при родных трибунах, есть что сказать, что разожжёт ещё больший огонь в глазах какого-нибудь Игнашевича, который проводит последние матчи на проф. уровне и это его был по факту последний шанс или того же Дзюбы, который на 99% уверен, что на следующем ЧМе если и будет сборная, то его в ней точно не будет.
Сборную нужно строить из молодёжи, которой кстати хватает, причём она очень талантлива, обучена в академиях и по уровню не уступает средней европейской, а может даже и лучше, но, видимо, Жемалетдинов правильно говорил, что она никому не нужна, будем натурализовывать дальше.
Сейчас если тупо взять за последние два сезона молодых, которые вышли из академий своих клубов и заняли прочные места в основе, можно настоящую сборную собрать и сыграет она в разы лучше, опять же если её тренировать будет не Черчесов, а тот, кто умеет использовать сложных и ассиметричных игроков, потому как для Черчесов "стеночки-забегания" и "забросы на брёвна"(что умерло в мировом футболе больше 20-ти лет назад) - потолок тактической мысли и идеи. Причём он в каждой замене даже не усиляет ничего, просто меняет одно звено на другое, думая, что не механизм говёный, а какие-то звенья.
Меня тут только одно расстраивает, я собирался покупать билеты на ЧЕ, но думаю не увижу я там наших и ограничусь поездкой в Питер...
Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал, к чему должен стремиться российский футбол.
Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС, выборы которого пройдут 22 февраля.
«Не могу сказать, что у меня одна цель или один показатель, который будет для меня являться внутренним показателем успеха или неудачи. Есть отечественный футбол, есть направление развития футбола. В первую очередь, это первая сборная. Она прекрасно выступила на чемпионате мира. И мы ждем повторения этого успеха.
Сейчас мы на 46-м или 47-м месте в рейтинге ФИФА [в январском рейтинге российская команда опустилась на 50-е место], и это несправедливо. Россия – огромная футбольная страна. И мы должны стремиться к тому, чтобы быть в первой десятке», – сказал Дюков.