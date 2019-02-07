Хавбек «Краснодара» Куэва подписал контракт с «Сантосом»

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва продолжит карьеру в «Сантосе».

Игрок сборной Перу уже подписал личный контракт с бразильским клубом. Об этом сообщает Globoesporte.

В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально. Сумма сделки составит 7 миллионов евро.