Хавбек «Краснодара» Куэва подписал контракт с «Сантосом»

Продавать дешевле чем покупали, что-то недоговаривают. Куэва не балласт, чтоб от него избавляться себе в ущерб.
Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва продолжит карьеру в «Сантосе».
Игрок сборной Перу уже подписал личный контракт с бразильским клубом. Об этом сообщает Globoesporte.
В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально. Сумма сделки составит 7 миллионов евро.
- Куэва перешел в «Краснодар» летом 2018 года из «Сан-Паулу» за 8 миллионов.
- 27-летний хавбек провел за быков 23 матча, в которых забил один гол.