Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хавбек «Краснодара» Куэва подписал контракт с «Сантосом»

    Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва продолжит карьеру в «Сантосе».

    Игрок сборной Перу уже подписал личный контракт с бразильским клубом. Об этом сообщает Globoesporte.

    В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально. Сумма сделки составит 7 миллионов евро.

    • Куэва перешел в «Краснодар» летом 2018 года из «Сан-Паулу» за 8 миллионов.
    • 27-летний хавбек провел за быков 23 матча, в которых забил один гол.

    Источник: Globoesporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2019 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 7 февраля 2019, 16:08

      Продавать дешевле чем покупали, что-то недоговаривают. Куэва не балласт, чтоб от него избавляться себе в ущерб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 16:03

      Быстро Краснодар от него освободился.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 7 февраля 2019, 14:44

      Как-то странно... Он вроде ничего... Явно есть плюшки, которые получит Краснодар и, о которых мы не узнаем)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 7 февраля 2019, 14:32

      Что-то не похоже на политику трансферного цеха Краснодара. Взять за 8, отдать за 7.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 7 февраля 2019, 13:40

      Ну не знаю, как по мне, так он не очень подошел Краснодару....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +965

      arok 7 февраля 2019, 13:01

      Очень жаль, скоростной, техничный и с хорошо поставленным ударом игрок. Желаю ему удачи в новом клубе и спасибо за всё!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Slemanort 7 февраля 2019, 12:23

      Даже жаль. В матче с американцами голевую отдал. Но не хочет сидеть на лавке. И холодно ему тут)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 февраля 2019, 12:12

      в минус лям? смысл?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 7 февраля 2019, 11:41

      Не подошел?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11