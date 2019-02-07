Моуринью может вернуться в «Интер». Португалец сегодня встретится с Мароттой

В Интере он провёл удачно и успешно своё пребывание до окончания контракта.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Интер».
Португальский специалист сегодня проведет встречу с директором миланского клуба Беппе Мароттой.
По информации источника, стороны будут обсуждать назначение Моуринью на пост главного тренера «Интера» в следующем сезоне.
- Моуринью работал в «Интере» с 2008 по 2010 год. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, дважды побеждал в Серии А.
- На данный момент итальянский клуб возглавляет Лучано Спаллетти.