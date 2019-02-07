Моуринью может вернуться в «Интер». Португалец сегодня встретится с Мароттой

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Интер».

Португальский специалист сегодня проведет встречу с директором миланского клуба Беппе Мароттой.

По информации источника, стороны будут обсуждать назначение Моуринью на пост главного тренера «Интера» в следующем сезоне.