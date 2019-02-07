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    Моуринью может вернуться в «Интер». Португалец сегодня встретится с Мароттой

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Интер».

    Португальский специалист сегодня проведет встречу с директором миланского клуба Беппе Мароттой.

    По информации источника, стороны будут обсуждать назначение Моуринью на пост главного тренера «Интера» в следующем сезоне.

    • Моуринью работал в «Интере» с 2008 по 2010 год. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, дважды побеждал в Серии А.
    • На данный момент итальянский клуб возглавляет Лучано Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    07.02.2019 10:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 16:01

      В Интере он провёл удачно и успешно своё пребывание до окончания контракта.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 15:44

      Сезон для Интера удачным назвать нельзя. Все возможно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 7 февраля 2019, 15:30

      давай возвращайся, давно пора поджарить этих зебр

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2019, 10:41

      Спаллетти давай обратно в Питер потому что весной где то в мае Семака уволят

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Garrincha58 7 февраля 2019, 16:51

      Семак гораздо лучше чем спалети

      0
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