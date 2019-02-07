Нападающий «Гамбурга» Арп может перейти в «Баварию» и получать 5 миллионов в год

Сезон у него, мягко говоря, так себе. В Баварию ему очень рано, только если потом в аренду уедет. Проблема в том, что эффективно сдавать в аренду в тот же Хоффенхайм уже вряд-ли выйдет, тк Нагельсман уходит в команду, которая Баварии конкуренцию может составить.
Форвард «Гамбурга» Янн-Фите Арп близок к переходу в «Баварию».
По информации Bild, стороны согласовали трансфер. Годовая зарплата 19-летнего немца в мюнхенском клубе может составить 5 миллионов евро.
«Гамбург» выступает во Бундеслиге 2 и после 20 туров возглавляет турнирную таблицу с отрывом в три очка от «Санкт-Паули».
Воспитанник «Гамбурга» Арп вошел в заявку главной команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 17 играх всех турниров.
- Вчера «Бавария» вышла в 1/4 финала Кубка Германии, обыграв «Герту» в дополнительное время.
- Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге сказал, что единственной трансферной целью клуба в январе был полузащитник Каллум Хадсон-Одои из «Челси».