Нападающий «Гамбурга» Арп может перейти в «Баварию» и получать 5 миллионов в год

Форвард «Гамбурга» Янн-Фите Арп близок к переходу в «Баварию».

По информации Bild, стороны согласовали трансфер. Годовая зарплата 19-летнего немца в мюнхенском клубе может составить 5 миллионов евро.

«Гамбург» выступает во Бундеслиге 2 и после 20 туров возглавляет турнирную таблицу с отрывом в три очка от «Санкт-Паули».

Воспитанник «Гамбурга» Арп вошел в заявку главной команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 17 играх всех турниров.