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    Нападающий «Гамбурга» Арп может перейти в «Баварию» и получать 5 миллионов в год

    Форвард «Гамбурга» Янн-Фите Арп близок к переходу в «Баварию».

    По информации Bild, стороны согласовали трансфер. Годовая зарплата 19-летнего немца в мюнхенском клубе может составить 5 миллионов евро.

    «Гамбург» выступает во Бундеслиге 2 и после 20 туров возглавляет турнирную таблицу с отрывом в три очка от «Санкт-Паули».

    Воспитанник «Гамбурга» Арп вошел в заявку главной команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 17 играх всех турниров.

    Источник: Bild

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    07.02.2019 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 7 февраля 2019, 11:08

      Сезон у него, мягко говоря, так себе. В Баварию ему очень рано, только если потом в аренду уедет. Проблема в том, что эффективно сдавать в аренду в тот же Хоффенхайм уже вряд-ли выйдет, тк Нагельсман уходит в команду, которая Баварии конкуренцию может составить.

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