Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Балаге: «Азар отказался продлевать контракт с «Челси». Он ждет решения «Реала»

    Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о возможном переходе полузащитника Эдена Азара из «Челси» в «Реал».

    «Перейти в «Реал» — мечта Азара.

    Он отказался продлевать контракт с «Челси» и ждет, когда «Реал» примет решение о его покупке», – сказал Балаге.

    • Азар перешел в английский клуб в июле 2012 года из «Лилля».
    • Сумма сделки составила 35 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил 15 голов и отдал 10 ассистов в 31 игре всех турниров.
    • Transfermarkt оценивает его в 150 миллионов.
    • Контракт с синими истекает в июне-2020.

    Источник: Cadena Cope

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2019 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 15:45

      Для него облома не будет. Доиграет до конца контракта и уйдёт свободным агентом. Но Челси его продаст и покупатели будут, если не из Реала, то из других топ-клубов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 7 февраля 2019, 09:54

      А если Реал откажется, будет облом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 февраля 2019, 09:50

      https://worldoftanks.ru/referral/e089b390a31442a6b3c5e57bab27ce35

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > swot1205 7 февраля 2019, 09:52

      Причем тут танки?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Санёк 17 7 февраля 2019, 10:24

      А вдруг агрессия со стороны Монголии или КНДР?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 7 февраля 2019, 09:31

      началась очередная мыльная опера))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11