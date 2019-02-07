Балаге: «Азар отказался продлевать контракт с «Челси». Он ждет решения «Реала»

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о возможном переходе полузащитника Эдена Азара из «Челси» в «Реал».

«Перейти в «Реал» — мечта Азара.

Он отказался продлевать контракт с «Челси» и ждет, когда «Реал» примет решение о его покупке», – сказал Балаге.