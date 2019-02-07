Балаге: «Азар отказался продлевать контракт с «Челси». Он ждет решения «Реала»

Для него облома не будет. Доиграет до конца контракта и уйдёт свободным агентом. Но Челси его продаст и покупатели будут, если не из Реала, то из других топ-клубов.
Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о возможном переходе полузащитника Эдена Азара из «Челси» в «Реал».
«Перейти в «Реал» — мечта Азара.
Он отказался продлевать контракт с «Челси» и ждет, когда «Реал» примет решение о его покупке», – сказал Балаге.
- Азар перешел в английский клуб в июле 2012 года из «Лилля».
- Сумма сделки составила 35 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек забил 15 голов и отдал 10 ассистов в 31 игре всех турниров.
- Transfermarkt оценивает его в 150 миллионов.
- Контракт с синими истекает в июне-2020.