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    Гвардиола: «В случае победы «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» мы больше не будем лидерами АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Эвертоном» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход на первое место в АПЛ.

    У «горожан» 62 и «Ливерпуля» по 62 очка, но у первых лучшая результативность. У команды Юргена Клоппа также есть игра в запасе.

    «Мы сыграли на матч больше, чем «Ливерпуль». Отлично быть на первом месте, но 24 февраля «Ливерпуль» сыграет на «Олд Траффорд». В случае их победы мы больше не будем лидерами.

    Я не зацикливаю на этом внимание, но 4-5 дней назад наше отставание могло составить 7 очков. Это доказывает, что никогда не нужно сдаваться», – цитирует Гвардиолу BBC.

    Источник: BBC

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    07.02.2019 06:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 15:24

      Сейчас загадывать трудно ,кто будет лидером. Главное борьба за Титул продолжается и все может определиться в последних турах.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 февраля 2019, 09:16

      Традиционный недостаток команд Клоппа - неспособность уверенно держаться впереди. Конечно, теперь, когда МС на расстоянии удара по потерянным очкам, Ливеру будет невероятно сложно не только 1 место удержать, но в случае чего - и под Тоттенхэем с горя не "попасть".

      1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > momwig_ 8 февраля 2019, 10:39

      Я бы не сказал, что этот фактор сильно влияет. Травмы, вот что сейчас Ливерпулю не на руку совсем.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 февраля 2019, 09:04

      https://worldoftanks.ru/referral/e089b390a31442a6b3c5e57bab27ce35

      -2
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