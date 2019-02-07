Гвардиола: «В случае победы «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» мы больше не будем лидерами АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Эвертоном» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход на первое место в АПЛ.

У «горожан» 62 и «Ливерпуля» по 62 очка, но у первых лучшая результативность. У команды Юргена Клоппа также есть игра в запасе.

«Мы сыграли на матч больше, чем «Ливерпуль». Отлично быть на первом месте, но 24 февраля «Ливерпуль» сыграет на «Олд Траффорд». В случае их победы мы больше не будем лидерами.

Я не зацикливаю на этом внимание, но 4-5 дней назад наше отставание могло составить 7 очков. Это доказывает, что никогда не нужно сдаваться», – цитирует Гвардиолу BBC.