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    Ракицкий: «У «Зенита» прекрасный стадион и болельщики. Как тут можно играть на полшишечки?»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о переходе в зимнее трансферное окно.

    «Зенит» – клуб с огромной историей и прекрасными болельщиками. Понимаю, куда перешел. И я не буду отбывать номер на поле.

    Сразу сказал: все силы отдам на футбольном поле. Не могу иначе. Иначе зачем тогда играть в футбол? Тем более тут прекрасный стадион, прекрасные болельщики. Как тут можно играть на полшишечки?

    Адаптации мне никакой не надо. Тут все русскоговорящие. Я тоже. На стадионе «Зенита» еще не играл. Жду не дождусь возможности дебютировать там при большом скоплении людей.

    Питер – очень красивый город. Это я успел заметить, когда мы с женой ехали по центру. Шикарный, старинный. Мы, правда, не успели пока погулять. Обязательно восполним с женой этот пробел после матча с «Фенербахче».

    Я хочу играть в футбол, показывать хороший уровень. Хочу, чтобы «Зенит» выигрывал. И еще – меня не нужно любить, но хочу, чтобы меня как минимум уважали. И за это уважение буду биться.

    Да, Луческу мне звонил. Минут 15-20 поговорили о жизни. Он сказал, что стадион в Питере – топ. Город – топ. И команда тоже топ. Мол, решение только за тобой», – сказал Ракицкий.

    • Трансфер состоялся 28 января.
    • Экс-защитник «Шахтера» подписал контракт на 3,5 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    06.02.2019 21:34
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 12:28

      Игрок опытный. Одно то что он имел множество матчей в ЛЧ с самыми сильнейшими командами Европы ,говорит о его лучших качествах.

      2
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 7 февраля 2019, 08:04

      по одной игре видно что игрок опыт имеет. Удачи зениту

      1
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      Рейтинг: +26

      Проект "ЭМИЛИЯ" 7 февраля 2019, 02:58

      Всё бы вам шишечки да белочки. Лесник тоже нужен.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 февраля 2019, 00:09

      Сказал хорошо... но поживём увидим.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 февраля 2019, 00:03

      Короче, Ярмк вырвался из Бандеростана и его понесло.

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 февраля 2019, 23:58

      Зенит играет на полшишечки 90% матчей на протяжении последних трёх лет. Так что и у тебя получится ;)

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 февраля 2019, 23:22

      У нас Шатов, понимаешь ? Он очень лёгонький , такой что ветром сдувает и Смольников у которого есть коронный финт : "пас назад" ... и КОКОРИН в СИЗО, ты хоть в разрез даёшь, я заметил, уже хорошо...

      6
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 февраля 2019, 23:11

      Наш Зенит играет в пол шишки легко....

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 февраля 2019, 22:24

      на полшишечки можешь дома с любимой, а тут тебе номер не проханже

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 6 февраля 2019, 22:19

      Полшишечки? У него с ориентацией "норм"?)))

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