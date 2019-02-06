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    Гендиректор «Уфы»: «Надеемся подписать иностранного нападающего»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не завершил зимнюю трансферную кампанию.

    «Трансферы еще планируем, но есть определенные шероховатости в переговорах. Надеемся подписать иностранного нападающего», – сказал Газизов.

    • После 17-ти туров «Уфа» набрала 16 очков и занимает 14 место [зона переходных матчей] в турнирной таблице РПЛ.
    • В зимнее межсезонье башкирский клуб пока усилился только голкипером Юрием Шафинским, перешедшим из «Томи».

    Источник: «Р-Спорт»

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    06.02.2019 18:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 февраля 2019, 19:56

      Я так понимаю тут ключевое слово "иностранного"??? Не важно какого, главное иностранного...!!! Ну-ну...

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