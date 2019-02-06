Гендиректор «Уфы»: «Надеемся подписать иностранного нападающего»

Я так понимаю тут ключевое слово "иностранного"??? Не важно какого, главное иностранного...!!! Ну-ну...
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не завершил зимнюю трансферную кампанию.
«Трансферы еще планируем, но есть определенные шероховатости в переговорах. Надеемся подписать иностранного нападающего», – сказал Газизов.
- После 17-ти туров «Уфа» набрала 16 очков и занимает 14 место [зона переходных матчей] в турнирной таблице РПЛ.
- В зимнее межсезонье башкирский клуб пока усилился только голкипером Юрием Шафинским, перешедшим из «Томи».