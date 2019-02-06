Гендиректор «Уфы»: «Надеемся подписать иностранного нападающего»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не завершил зимнюю трансферную кампанию.

«Трансферы еще планируем, но есть определенные шероховатости в переговорах. Надеемся подписать иностранного нападающего», – сказал Газизов.