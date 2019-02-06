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    Генич – о продлении ареста Кокорину и Мамаеву: «Маразм! Что за профанация правосудия?»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич негативно высказался по поводу решение Тверского суда Москвы удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    «Маразм! Чем следствие четыре месяца занимается?! Что за профанация правосудия?! Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать? Ужас», – написал Генич в твиттере.

    В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля. Сегодня арест продлили еще на два месяца.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    «Кокорин может сыграть только в финале ЛЕ?». Страна реагирует на решение суда

    Источник: Твиттер Константина Генича

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    06.02.2019 16:54
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 февраля 2019, 00:43

      Неужели он это прям по телевизору сказал? Сомневаюсь я.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 февраля 2019, 00:41

      Что делают наши правоохренители? За 4 месяца 2 записи не смогли посмотреть? 18 идиотов! За что им деньги платят, куда идут мои налоги?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 февраля 2019, 20:33

      Маразм то, что Геничу доверяют футбол комментировать!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 февраля 2019, 19:56

      - "...за участие в нескольких драках в Москве."
      - "...Что за профанация правосудия?! Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать? Ужас»".
      А давайте отпустим. Под честное слово,- представителей Министерства не бить. Всех остальных - можно. Допустим - Генича.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 февраля 2019, 19:40

      Глотку не сорви.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 февраля 2019, 19:28

      В наше время Константин, можно ударить табуреткой и все здоровье оставить в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву...!)

      5
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 6 февраля 2019, 19:16

      А когда в России без перебора?? Они "гуляли" с перебором, по ним и следствие такое же. Да, шумиха, да, специально; но на то они и миллионеры. Были бы парнишки из дубля "Знамя труда" - их бы быстро годков на пять без проволочки. Законы статуса у нас никто не отменял.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 февраля 2019, 19:04

      Они уже отсидели сроки адекватные преступлению которое они совершили, таких нерушений закона сотни тысяч по стране за месяц, это показательная порка не имеющая ничего обшего с провосудием, кто-то искуственно затягивает решение вопроса чтобы удовлетворить негодование неимущих

      6
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > Zubo 6 февраля 2019, 19:12

      по этой статье срок до 5 лет!!!! Туда им дорога!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Пельш 1 6 февраля 2019, 19:21

      Как говорил Нарышкин в "крестах" : понимаете, здесь всё зависит от обстоятельств, на что Цыган ответил "Шесть по рогам" ...

      5
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 февраля 2019, 17:58

      Согласен с Геничем только в той части, что следствие затянули , но не более. Они настоящие преступники и они должны быть изолированы от общества, не взирая на звёзды на трусах. Башкой надо думать, а не водку пить по кабакам.

      2
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      Рейтинг: +223

      niko5 6 февраля 2019, 17:51

      Это костя не Вашим раскрученным звездам срок продлили, а преступникам и сколько бы Вы из них не делали героев маненько провинившихся,как сказал Глеб Жеглов-ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!И пора бы Вам всем это понять!!У нас в стране неприкасаемых нет.И хватит об них трендеть!!Быстрее выйдут!!!

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > niko5 6 февраля 2019, 18:04

      Неприкасаемых нет? Ты что ,дурак?Сколько отсидела Васильева,за 180 млн скомунизженных рублей?

      4
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      Рейтинг: +894

      Rabinovi_ch > александр п 6 февраля 2019, 18:17

      Васильевна стулом Пака не била...

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Rabinovi_ch 6 февраля 2019, 18:23

      Так что теперь ей можно безнаказанно воровать сотнями миллионов?

      3
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > александр п 6 февраля 2019, 19:14

      ты тоже попробуй украсть 180 млн. и посмотрим

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Пельш 1 6 февраля 2019, 19:29

      Так я не ворую.

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      Рейтинг: +223

      niko5 > александр п 6 февраля 2019, 19:56

      Сам ты турак!Не равняй хрен с гусиной шеей!Ты тоже как Генич,кто Васильева и кто сопляк Кокорин!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > niko5 6 февраля 2019, 19:59

      Кокорин футболист,а Васильева воровка,а ты говорил ,что неприкасаемых у нас нет.Значит возьми свои слова обратно или признай ,что ты дурак.

      0
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      Рейтинг: +223

      niko5 > александр п 6 февраля 2019, 20:32

      Если бы он был футболист,то он бы сейчас тренировался и готовился к сезону!А не сидел-да че тебе объяснять!Если он не виноват-то его не осудят!Но не я один в этом сомневаюсь!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > niko5 6 февраля 2019, 20:39

      За его вину ,закон предусматривает штраф и больше ничего.А его закрыли на 6 месяцев,у тебя никаких сомнений по этому поводу не возникло?

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > александр п 6 февраля 2019, 21:49

      Можно. Если знать с кем делиться - всё можно.

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