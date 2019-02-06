Генич – о продлении ареста Кокорину и Мамаеву: «Маразм! Что за профанация правосудия?»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич негативно высказался по поводу решение Тверского суда Москвы удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

«Маразм! Чем следствие четыре месяца занимается?! Что за профанация правосудия?! Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать? Ужас», – написал Генич в твиттере.

В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля. Сегодня арест продлили еще на два месяца.

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