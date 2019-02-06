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    Гвардиола: «Судьбу чемпионского титула может решить разница мячей»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне вынесенного матча 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» отметил важность разницы забитых и пропущенных мячей. Специалист предположил, что именно этот фактор может в итоге решить судьбу чемпионского титула.

    «Первое сообщение – это победа в игре. Второе: если вы можете забивать, забивайте; и, если вы можете избежать пропущенных голов, сделайте это. Потому что, возможно, вы сможете выиграть Премьер-лигу благодаря разнице мячей.

    Хотя мы не собираемся сегодня говорить игрокам, что мы должны выиграть со счетом 25-0, я никогда подобного не говорю. Во-первых, вы должны выиграть матч, а забить как можно больше – это уже во-вторых. Ведь это может случиться [завоевание титула благодаря разнице мячей].

    Я почти уверен, что победитель определится в последнем матче или двух. Я уверен в этом», – сказал Гвардиола.

    • Встреча «Манчестер Сити» – «Эвертон» состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.
    • После 25-ти туров «Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на три очка.

    Источник: Sky Sports

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    06.02.2019 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 6 февраля 2019, 17:37

      У физиука уже совсем крыша поехала

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 февраля 2019, 17:20

      В АПЛ нет правила личных встреч? Хмм... пора бы уже давно ввести .

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