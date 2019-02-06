Гвардиола: «Судьбу чемпионского титула может решить разница мячей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне вынесенного матча 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» отметил важность разницы забитых и пропущенных мячей. Специалист предположил, что именно этот фактор может в итоге решить судьбу чемпионского титула.

«Первое сообщение – это победа в игре. Второе: если вы можете забивать, забивайте; и, если вы можете избежать пропущенных голов, сделайте это. Потому что, возможно, вы сможете выиграть Премьер-лигу благодаря разнице мячей.

Хотя мы не собираемся сегодня говорить игрокам, что мы должны выиграть со счетом 25-0, я никогда подобного не говорю. Во-первых, вы должны выиграть матч, а забить как можно больше – это уже во-вторых. Ведь это может случиться [завоевание титула благодаря разнице мячей].

Я почти уверен, что победитель определится в последнем матче или двух. Я уверен в этом», – сказал Гвардиола.