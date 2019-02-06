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    Клубы РПЛ в твиттере решали, кто лучший тренер чемпионата России

    В твиттере РПЛ было опубликовано фото главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева с подписью «босс». Пресс-служба лиги отметила аккаунты других клубов в социальной сети с вопросом, кто, по их мнению, является лучшим тренером в РПЛ.

    «Спартак» предложил своего кандидата:

    Свою позицию выразил и «Зенит», на что получил ответ от SMM-службы «Рубина».

    В «Ростове» не стали поддерживать кандидатуру Курбана Бердыева, завоевавшего с клубом серебро чемпионата России.

    Источник: Твиттер РПЛ

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    06.02.2019 09:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:26

      Лучший тренер будет в чемпионском клубе. Выбирать сейчас нет смысла.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2019, 12:34

      ни кто не лучше все яйца нынче одинаковы и по размеру и по цвету и в цене

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 февраля 2019, 11:54

      Тьфу! Дешевый интерес разогревают. Даже ввязываться не стану.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п 6 февраля 2019, 11:29

      Лучший тренер на сегодня,конечно Бердыев,но по итогам сезоны его могут подвинуть ,Гончаренко и Кононов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 февраля 2019, 10:54

      Инет срач короче опять устроили...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 февраля 2019, 10:46

      Если лучшим тренером является Бердыев - то это как предсмертная записка самоубийцы, где самоубийца - наш футбол. Потому что, при всем к нему уважении, если лучший тренер лучше всего на свете умеет парковать автобус - это приговор, чего же ждать от остальных? Да, он умеет редуты, загнать игроков в рамки понятной ему тактики, но... На лучшего должны равняться в смысле развития игры, а не технологий её убийства.

      3
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 6 февраля 2019, 10:30

      Бердыев, Мусаев, Гончаренко

      0
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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 6 февраля 2019, 10:20

      Гончаренко безоговорочно

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 февраля 2019, 09:53

      Помоему тренер Краснодара... Ну и гончаренко наверное

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 февраля 2019, 09:49

      Ну пусть побалуются, порешают, кто лучший. А кто на самом деле лучший всем давно известно)

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