Клубы РПЛ в твиттере решали, кто лучший тренер чемпионата России

В твиттере РПЛ было опубликовано фото главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева с подписью «босс». Пресс-служба лиги отметила аккаунты других клубов в социальной сети с вопросом, кто, по их мнению, является лучшим тренером в РПЛ.

«Спартак» предложил своего кандидата:

Свою позицию выразил и «Зенит», на что получил ответ от SMM-службы «Рубина».

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) 5 февраля 2019 г.

В «Ростове» не стали поддерживать кандидатуру Курбана Бердыева, завоевавшего с клубом серебро чемпионата России.