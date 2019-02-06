Клубы РПЛ в твиттере решали, кто лучший тренер чемпионата России

Лучший тренер будет в чемпионском клубе. Выбирать сейчас нет смысла.
В твиттере РПЛ было опубликовано фото главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева с подписью «босс». Пресс-служба лиги отметила аккаунты других клубов в социальной сети с вопросом, кто, по их мнению, является лучшим тренером в РПЛ.
«Спартак» предложил своего кандидата:
Свою позицию выразил и «Зенит», на что получил ответ от SMM-службы «Рубина».
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— «Рубин» Казань (@fcrk) 5 февраля 2019 г.
В «Ростове» не стали поддерживать кандидатуру Курбана Бердыева, завоевавшего с клубом серебро чемпионата России.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 5 февраля 2019 г.