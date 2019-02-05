У Неймара к 27-летию больше голов, ассистов и трофеев, чем в этом возрасте было у Роналду. Португальцу исполнилось 34

да, но учтите ,что Роналду играл в АПЛ,это иной уровень,он там по +25 за сезон не забивал
Твиттер спортивного отдела телерадиокомпании FOX опубликовал статистику Неймара и Криштиану Роналду к 27 году жизни.
5 февраля форварду «ПСЖ» и сборной Бразилииисполнилось 27 лет, нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии — 34.
Неймар провел меньше матчей, чем Роналду в 27 лет, но забил больше мячей, отдал больше голевых передач и выиграл больше трофеев. Роналду выигрывает только по количеству «Золотых мячей».
После 27-летия португалец выиграл главную индивидуальную награду еще четырежды.
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— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 5, 2019