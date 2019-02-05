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    У Неймара к 27-летию больше голов, ассистов и трофеев, чем в этом возрасте было у Роналду. Португальцу исполнилось 34

    Твиттер спортивного отдела телерадиокомпании FOX опубликовал статистику Неймара и Криштиану Роналду к 27 году жизни.

    5 февраля форварду «ПСЖ» и сборной Бразилииисполнилось 27 лет, нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии — 34.

    Неймар провел меньше матчей, чем Роналду в 27 лет, но забил больше мячей, отдал больше голевых передач и выиграл больше трофеев. Роналду выигрывает только по количеству «Золотых мячей».

    После 27-летия португалец выиграл главную индивидуальную награду еще четырежды.

    Источник: FOX Soccer

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    05.02.2019 23:48
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +14

      mixan993 7 февраля 2019, 12:42

      да, но учтите ,что Роналду играл в АПЛ,это иной уровень,он там по +25 за сезон не забивал

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 6 февраля 2019, 21:47

      Неймар никогда не достанет по золотым мячам, да и в общем Роналду лучше Неймара намного. Единственное кто может выстрелить это Мбаппе.

      2
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > Den Bull 7 февраля 2019, 15:59

      Согласен на 100 процентов!

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 6 февраля 2019, 13:07

      Неймар- очень хороший футболист. Но таких много.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 6 февраля 2019, 11:58

      Неймар не уровень Роналду, Неймара забудут , Криш свое имя на века сделал ! Боюсь представить Роналду времён МЮ в ПСЖ закинуть , Мбаппе и Неймару не снилось

      3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Derzkiy1 6 февраля 2019, 21:48

      Возражу, Мбаппе легко может переплюнуть Роналду.

      0
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      Рейтинг: +464

      Барсеножечница 6 февраля 2019, 10:12

      Баллон?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 6 февраля 2019, 10:01

      Как написано ниже, французский чемпионат не чета испанскому или итальянскому, поэтому в этой статье лидерство Неймара относительное. Если сравнивать Роналду и Неймара, то нужно рассматривать их статистику, показанную в одинаковых условиях. Например, можно взять количество голов и разделить на количество игр в испанском чемпионате и сравнить полученные цифры. С ЛЧ можно тоже самое сделать. А то Неймар вроде крутой, но почему-то старичок Роналду не даёт ему завоевать Золотой мяч.

      4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 февраля 2019, 08:49

      я в чемпионате двора за неделю больше забиваю чем Неймар, так что меня можно с ним сравнивать? так что сравнение Неймара (играющего в слабой лиге)с Роналду( играющего в гораздо более сильной лиге) не корректно!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 6 февраля 2019, 08:36

      Роналду АПЛ, Ла Лигу и ЛЧ выигрывал. Неймар, мало того, что до 22 играл в Бразилии, так ещё и в последние годы играет во Франции, всякие кубки Лиги коллекционирует и Генгамам голы забивает. Это просто смешно сравнивать. Если бы Неймар в Барсе остался, тогда можно было бы проводить сравнение, а так уровень сопротивления , ценность голов и трофеев у них кардинально отличаются. К тому же с травмами Неймара и его характером ему и до 30 сложно будет доиграть. А Роналду - машина, человек живёт спортом и вызывает своим профессионализмом исключительно уважение.

      8
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 6 февраля 2019, 05:03

      У Кристинки и у Неймара в один день ДР. Вот и не верь после этого в гороскопы, ведь оба гении футбола и оба д-мо как люди ))))

      -2
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 6 февраля 2019, 04:25

      Никогда Неймар не станет лучше КриРо. 5 Золотых мячей Роналду, тому подтверждение.

      6
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Vistavas 6 февраля 2019, 04:38

      Обсалютно не показатель

      1
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