У Неймара к 27-летию больше голов, ассистов и трофеев, чем в этом возрасте было у Роналду. Португальцу исполнилось 34

Твиттер спортивного отдела телерадиокомпании FOX опубликовал статистику Неймара и Криштиану Роналду к 27 году жизни.

5 февраля форварду «ПСЖ» и сборной Бразилииисполнилось 27 лет, нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии — 34.

Неймар провел меньше матчей, чем Роналду в 27 лет, но забил больше мячей, отдал больше голевых передач и выиграл больше трофеев. Роналду выигрывает только по количеству «Золотых мячей».

После 27-летия португалец выиграл главную индивидуальную награду еще четырежды.