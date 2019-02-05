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    «Енисей» подписал защитника Сарра, который играл в «Мольде» Сульшера

    Пресс-служба «Енисея» объявила о переходе защитника Бабакара Сарра.

    Информация о сроке контракта с 27-летним сенегальцем и сумме перехода отсутствует.

    «Сарр — универсальный игрок обороны, который может сыграть как центрального защитника, так и опорного полузащитника.

    Благодаря высокому росту (189 см) он эффективно играет на стандартах. Бабакар начал карьеру в исландском клубе «Сельфосс». После чего переехал в Норвегию, где выступал за «Старт» и «Сонгдал».

    Последней командой 27-летнего сенегальца стал «Мольде», с которым он дважды выигрывал серебряные медали национального первенства. В нынешнем сезоне Сарр принял участие в 27 матчах норвежской Типпелиги, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи», — говорится в сообщении на сайте красноярского клуба.

    • До 3 декабря «Мольде» тренировал Уле-Гуннар Сульшер — нынешний и. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед».
    • По информации Transfermarkt, 18 января Сарр расторг контракт с клубом и стал свободным агентом.
    • После 17 туров чемпионата России «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Енисея»

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    05.02.2019 20:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 14:47

      Темнее ночи.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 февраля 2019, 20:44

      ну этот субъект закаленный видимо норвежскими морозами...)) адаптируется быстро..

      0
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      ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin > mihail200606 5 февраля 2019, 20:52

      Нет там морозов никаких в Норвегии)

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