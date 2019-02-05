«Енисей» подписал защитника Сарра, который играл в «Мольде» Сульшера

Пресс-служба «Енисея» объявила о переходе защитника Бабакара Сарра.

Информация о сроке контракта с 27-летним сенегальцем и сумме перехода отсутствует.

«Сарр — универсальный игрок обороны, который может сыграть как центрального защитника, так и опорного полузащитника.

Благодаря высокому росту (189 см) он эффективно играет на стандартах. Бабакар начал карьеру в исландском клубе «Сельфосс». После чего переехал в Норвегию, где выступал за «Старт» и «Сонгдал».

Последней командой 27-летнего сенегальца стал «Мольде», с которым он дважды выигрывал серебряные медали национального первенства. В нынешнем сезоне Сарр принял участие в 27 матчах норвежской Типпелиги, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи», — говорится в сообщении на сайте красноярского клуба.