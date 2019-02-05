«Спартак» завершил зимнюю трансферную кампанию. Клуб купил четырех игроков

«Спартак» больше не будет покупать футболистов в зимнее трансферное окно 2019 года. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Олег Кононов.

«Комплектование закончено. Тот состав, с кем мы будем вступать в чемпионат, будет играть. Сейчас идет конкретная работа на этом сборе по так называемому стартовому составу», – сказал специалист.

Этой зимой московский клуб приобрел Айртона (7 миллионов евро), Аяза Гулиева (1 миллион), Наиля Умярова (300 тысяч) и Максима Глушенкова (300 тысяч).