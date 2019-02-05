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    «Спартак» завершил зимнюю трансферную кампанию. Клуб купил четырех игроков

    «Спартак» больше не будет покупать футболистов в зимнее трансферное окно 2019 года. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Олег Кононов.

    «Комплектование закончено. Тот состав, с кем мы будем вступать в чемпионат, будет играть. Сейчас идет конкретная работа на этом сборе по так называемому стартовому составу», – сказал специалист.

    Этой зимой московский клуб приобрел Айртона (7 миллионов евро), Аяза Гулиева (1 миллион), Наиля Умярова (300 тысяч) и Максима Глушенкова (300 тысяч).

    • Трансферное окно в России закроется 23 февраля.
    • «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    05.02.2019 20:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +673

      life85 6 февраля 2019, 10:41

      Знатно усилились !!! )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 6 февраля 2019, 10:12

      Фалькао опять к нам не поехал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 6 февраля 2019, 09:26

      Вот это трансфер ))) Прям под ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 6 февраля 2019, 08:41

      Это интересно,
      Но как будет - неизвестно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 6 февраля 2019, 00:48

      Мда уж... Чмо Федун всё жмотится.... Ему нужно свои финансовые дырки закрывать..

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 6 февраля 2019, 00:03

      Могучее усиление, ждём первое место.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 5 февраля 2019, 23:56

      Если что и отмазка есть- виноват тренер.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 февраля 2019, 23:34

      Видимо не верит Федун в попадание в зону ЛЧ в этом сезоне.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 5 февраля 2019, 22:59

      Правильнее было бы, Спартак завершил распродажу!

      1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 5 февраля 2019, 22:37

      Не впечатляет.

      0
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