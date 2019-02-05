Экс-врач сборной России: «Об инвалидности Кокорина речи не идет»

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков заявил, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину не грозят серьезные проблемы с коленом. Ранее адвокат Андрей Ромашов сообщил, что футболисту требуется комплексный подход к восстановлению, в ином случае он может стать инвалидом.

– Даже если Саша пробудет в СИЗО еще два месяца, ничего страшного с его коленом не произойдет. А на реабилитацию ему потребуется примерно месяц. Он еще молодой игрок, его организм работает как часы. Так что разговоры о том, что мы потеряем Кокорина-футболиста, вести не стоит.

– Но ранее адвокат Александра заявил, что содержание под стражей может сделать его инвалидом.

– Представители Саши делают все, чтобы вытащить своего подзащитного из тюрьмы. Но ему провели отличную операцию на колене. А новых повреждений он не получал. Остается лишь довести нижнюю часть колена до нужных кондиций. Это может занять даже чуть меньше месяца. Об инвалидности речи не идет.