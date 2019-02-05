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    Экс-врач сборной России: «Об инвалидности Кокорина речи не идет»

    Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков заявил, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину не грозят серьезные проблемы с коленом. Ранее адвокат Андрей Ромашов сообщил, что футболисту требуется комплексный подход к восстановлению, в ином случае он может стать инвалидом.

    – Даже если Саша пробудет в СИЗО еще два месяца, ничего страшного с его коленом не произойдет. А на реабилитацию ему потребуется примерно месяц. Он еще молодой игрок, его организм работает как часы. Так что разговоры о том, что мы потеряем Кокорина-футболиста, вести не стоит.

    – Но ранее адвокат Александра заявил, что содержание под стражей может сделать его инвалидом.

    – Представители Саши делают все, чтобы вытащить своего подзащитного из тюрьмы. Но ему провели отличную операцию на колене. А новых повреждений он не получал. Остается лишь довести нижнюю часть колена до нужных кондиций. Это может занять даже чуть меньше месяца. Об инвалидности речи не идет.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
    • Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2019 19:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 14:38

      Вот и хорошо если инвалидность не грозит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 6 февраля 2019, 09:26

      Врач Юра прям с языка снял...
      Только ,как бы адвокатишка не перестарался ,
      а то инвалидности добьется ,а чем потом Кокошке делать ?
      Фубол ,того,ку-ку.....Морды пойдет бить табуретками?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 6 февраля 2019, 00:42

      Вскрытие покажет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 6 февраля 2019, 00:00

      Если внимательно обследовать, то можно повреждение
      головы диагностировать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 февраля 2019, 21:47

      в любом случае,кокорин в заявке зенита на лигу европы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 февраля 2019, 19:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За то его и выгнали, этого врача, за некомпетентность! Одно дело дома сидеть, а совсем другое в душной тюряге.

      -4
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      Рейтинг: +5873

      maygli > prezent2017 5 февраля 2019, 20:21

      ;-))Ему под 80, он на пенсии давно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > maygli 6 февраля 2019, 00:21

      Ума это не прибавило.

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > prezent2017 6 февраля 2019, 01:22

      Ну да, ну да, адвокаты у нас сейчас лучше любых врачей разбираются, диагнозы на глазок профессионально ставят.
      Причём, чем дороже им платят, тем точней диагноз.

      3
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