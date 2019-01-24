Адвокат: «Кокорину требуется комплексный подход к восстановлению. В СИЗО он может стать инвалидом»

Андрей Ромашов, один из адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о форме футболиста в СИЗО «Бутырка».

«Я делал специальный адвокатский запрос врачам «Зенита» и РФС и получил официальный ответ. У Кокорина была травма ахилла сравнительно давно, еще до разрыва крестообразных связок, но он и от него еще не восстановился. Александру требуется комплексный подход к восстановлению: специальные упражнения, тренажеры и уколы.

В зале в СИЗО, где только гири и гантели, он может проводить не больше часа три раза в неделю. Но его программа восстановления требует в день по шесть часов занятий минимум. В условиях камеры тренироваться невозможно.

Месяц назад у Кокорина начались боли в колене. В СИЗО только врачи-терапевты, других не допускают. Врачи «Зенита», которые занимались программой восстановления Кокорина, в своем заключении сказали, что продолжение содержания Кокорина в таких условиях может привести к инвалидности.

Врачи РФС заявили, что Кокорину может потребоваться замена коленного сустава на искусственный. В любом случае о дальнейших занятиях спортом речь уже может не идти. Следователи это не считают основанием для изменения меры пресечения. Мы подавали соответствующие ходатайства со всеми документами, но их не рассматривают», – сказал Ромашов.