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    Адвокат: «Кокорину требуется комплексный подход к восстановлению. В СИЗО он может стать инвалидом»

    Андрей Ромашов, один из адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о форме футболиста в СИЗО «Бутырка».

    «Я делал специальный адвокатский запрос врачам «Зенита» и РФС и получил официальный ответ. У Кокорина была травма ахилла сравнительно давно, еще до разрыва крестообразных связок, но он и от него еще не восстановился. Александру требуется комплексный подход к восстановлению: специальные упражнения, тренажеры и уколы.

    В зале в СИЗО, где только гири и гантели, он может проводить не больше часа три раза в неделю. Но его программа восстановления требует в день по шесть часов занятий минимум. В условиях камеры тренироваться невозможно.

    Месяц назад у Кокорина начались боли в колене. В СИЗО только врачи-терапевты, других не допускают. Врачи «Зенита», которые занимались программой восстановления Кокорина, в своем заключении сказали, что продолжение содержания Кокорина в таких условиях может привести к инвалидности.

    Врачи РФС заявили, что Кокорину может потребоваться замена коленного сустава на искусственный. В любом случае о дальнейших занятиях спортом речь уже может не идти. Следователи это не считают основанием для изменения меры пресечения. Мы подавали соответствующие ходатайства со всеми документами, но их не рассматривают», – сказал Ромашов.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
    • Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Sport24

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    24.01.2019 01:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 24 января 2019, 14:10

      ну удар стулом по голове то же мог привести к инвалидности и да же к летальному исходу ( славу Богу обошлось )

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 13:02

      Ему же собирались сделать квалифицированное обследование.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2019, 12:37

      вот убедился окончательно что ты Андрюша давно инвалид такую пургу несёшь

      3
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 24 января 2019, 11:09

      Адвокат уже не знает как вытащить Сашку , лучше звоните Солу))))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 января 2019, 09:57

      В этом и заключается задача нашего правоблудия сделать из спортсмена инвалида.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > prezent2017 24 января 2019, 11:26

      За хромату инвалидности не дают, что бы стать инвалидом надо действительно что то потерять важное.
      Ваши врачи простых вещей даже не знают...

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 24 января 2019, 09:46

      Зато Кокоша сможет наклеить знак "Инвалид" на свой ламборджини и парковаться на инвалидных местах у торговых центров ))))

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > WhiteEgon 24 января 2019, 09:57

      Не смешно как-то.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 24 января 2019, 08:59

      Читаю коменты и офигеваю,от куда столько ненависти ?Ну оступился человек, теперь его надо на каторгах сгноить??!!! Судьи нашлись !

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > petrucho-spb 24 января 2019, 11:23

      Оступился пусть отвечает, а дебильные отмазки они могут себе запихнуть поглубже, ну или пусть других попросят что бы запихнули )))

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      Рейтинг: +8028

      nik55 24 января 2019, 08:34

      больной на голову----а лечит ноги

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 января 2019, 08:25

      Да он и так инвалид - на всю голову!

      1
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 января 2019, 07:50

      Наркотическая ломка. Вот и призывает адвокат к особому подходу.

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