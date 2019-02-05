Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Марибором». Москвичи впервые не победили в это межсезонье

Это не с г...клубами за г...кубки играть. Серьёзный соперник, ага. Для нас. Комплектование завершено, стартовый состав показывает класс.
«Спартак» сегодня провел товарищеский матч против «Марибора».
Встреча завершилась вничью. На гол полузащитника москвичей Лоренцо Мельгарехо на шестой минуте словенская команда ответила мячом хавбека Амира Дервишевича спустя девять минут.
Красно-белые впервые не смогли победить в это межсезонье. До этого «Спартак» выиграл четыре встречи из четырех.
Товарищеский матч
Голы: 1:0 – Мельгарехо, 6; 1:1 – Дервишевич, 15.