Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Марибором». Москвичи впервые не победили в это межсезонье

«Спартак» сегодня провел товарищеский матч против «Марибора».

Встреча завершилась вничью. На гол полузащитника москвичей Лоренцо Мельгарехо на шестой минуте словенская команда ответила мячом хавбека Амира Дервишевича спустя девять минут.

Красно-белые впервые не смогли победить в это межсезонье. До этого «Спартак» выиграл четыре встречи из четырех.

Товарищеский матч

Спартак – Марибор – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мельгарехо, 6; 1:1 – Дервишевич, 15.