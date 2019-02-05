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    Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Марибором». Москвичи впервые не победили в это межсезонье

    «Спартак» сегодня провел товарищеский матч против «Марибора».

    Встреча завершилась вничью. На гол полузащитника москвичей Лоренцо Мельгарехо на шестой минуте словенская команда ответила мячом хавбека Амира Дервишевича спустя девять минут.

    Красно-белые впервые не смогли победить в это межсезонье. До этого «Спартак» выиграл четыре встречи из четырех.

    Товарищеский матч

    Спартак – Марибор – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мельгарехо, 6; 1:1 – Дервишевич, 15.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2019 18:52
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 февраля 2019, 08:26

      Это не с г...клубами за г...кубки играть. Серьёзный соперник, ага. Для нас. Комплектование завершено, стартовый состав показывает класс.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 февраля 2019, 07:19

      ну все нормально, все по графику

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 февраля 2019, 23:37

      Во втором тайме уснул. Не жалею об этом.
      При активном прессинге игра в короткий пас не получается.

      3
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 5 февраля 2019, 22:49

      По товарнякам не судят, но все же:
      Глушак отходил первый тайм. Гулиев под прессингом теряется. Атаки начинать некому было. Поэтому Зе и Адриано сидели на голодном пайке. Защита как всегда: подстраховка отсутствует, при быстрых атаках теряют соперников. Айртон освоился, увлекается атакой. С Ханни пока слабая связка. Ханни уже наигрался, креатив прошел, проход - подача. Или игра с краю не его. Рассказов с Мельгарехо смотрятся совсем не плохо. Мельгарехо раскрывается с лучшей стороны на любой позиции. У вратарей хромает первый пас и вынос в поле. Второй тайм тоже без особых достижений.
      Будем считать, что играют товарняк под нагрузками и ищут свою игру.
      К началу чемпионата надо работать и работать не покладая рук и ног, и над тактикой и над техникой.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 21:55

      Обычный товарняк ,которому не стоит придавать значения.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 февраля 2019, 20:10

      Очень все скучно было, до безобразия скучно!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 февраля 2019, 19:43

      Только начало чемпионата покажет.результат работы Кононова...а пока все эти товарняки и обсуждать не стоит....

      7
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 февраля 2019, 19:42

      Уже традиционно непобедимый Марибор опять не победили.

      2
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      Рейтинг: +7

      wrenchet 5 февраля 2019, 19:20

      Зарабатывай на ставках -> buki-sosamba.ru

      0
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 февраля 2019, 19:13

      Чемп раставит все по местам !!!!!

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