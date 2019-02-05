«Чемпионат»: «Енисей» может подписать экс-полузащитника «Мольде» Сарра

«Енисей» может пополниться бывшим полузащитником «Мольде» Бабакаром Сарром, сообщает «Чемпионат».

Как утверждает источник, красноярский клуб уже договорился с 27-летним футболистом.

Сенегалец выступал за «Мольде» с июля 2016-го по январь 2019 года и работал там под руководством нынешнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.