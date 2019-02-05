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    «Чемпионат»: «Енисей» может подписать экс-полузащитника «Мольде» Сарра

    «Енисей» может пополниться бывшим полузащитником «Мольде» Бабакаром Сарром, сообщает «Чемпионат».

    Как утверждает источник, красноярский клуб уже договорился с 27-летним футболистом.

    Сенегалец выступал за «Мольде» с июля 2016-го по январь 2019 года и работал там под руководством нынешнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

    • В сезоне-2018 Сарр провел за норвежский клуб 36 матчей, записав в свой актив пять голов и пять результативных передач.
    • Также хавбек защищал цвета исландского «Сельфосса», французского «Серкль Атлетик» и норвежских «Старта» и «Согндаля».

    Источник: «Чемпионат»

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    05.02.2019 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 5 февраля 2019, 18:43

      Толку то ФНЛ уже за дверью

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