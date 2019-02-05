Азар: «Я знаю, что буду делать дальше. Я принял решение»

Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что определился со своим будущим.

По информации СМИ, 28-летний футболист согласовал контракт с «Реалом» и летом перейдет в мадридский клуб.

«Я знаю, что собираюсь делать. Я принял решение», – сказал Азар в интервью французской радиостанции RMC.

Ранее главный тренер лондонцев Маурицио Сарри заявил, что, если бельгиец хочет уйти, он должен это сделать.