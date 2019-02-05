Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар: «Я знаю, что буду делать дальше. Я принял решение»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что определился со своим будущим.

    По информации СМИ, 28-летний футболист согласовал контракт с «Реалом» и летом перейдет в мадридский клуб.

    «Я знаю, что собираюсь делать. Я принял решение», – сказал Азар в интервью французской радиостанции RMC.

    Ранее главный тренер лондонцев Маурицио Сарри заявил, что, если бельгиец хочет уйти, он должен это сделать.

    • Азар выступает за «Челси» с 2012 года.
    • Хавбек провел за синих 331 матч, забил 104 гола и сделал 85 результативных передач.
    • Контракт игрока с лондонцами истекает в июле 2020 года.

    Источник: Standard

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 5 февраля 2019, 20:11

      Китай ждет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 5 февраля 2019, 18:49

      Я знаю что я буду делать прошлым летом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 февраля 2019, 18:25

      Я,Эден-царь,решение принял.ТОЧКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 5 февраля 2019, 15:33

      ну.. это конечно хорошо НО
      Во первых, азару уже 28. это не мало, сезона 2-3 поиграет нормально.
      Во вторых, он же левый вингер.. а слева у реала асенсио, да, который подсдал, и вини, который очень быстро растет, прямо очень быстро, если у него такое же рвение останется то азару останется разве что на банку присесть.
      Ну это ИМХО. может вини в конце сезона сам на банку сядет если будет плох. Просто лучше бы кого на место ЦН купили, это первая позиция которую я бы усилил, а потом правый фланг, продав бэйла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > DeStar 5 февраля 2019, 18:14

      Он может и страйкера играть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > Майор Дзагоев 5 февраля 2019, 18:30

      ну он в челси его играет, только хреново, так что вряд ли он им будет в реале. Он тупо фланговый игрок и не более.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > DeStar 5 февраля 2019, 18:51

      Мадридцам сейчас надо хоть что-то. А Азар - это уже далеко не хоть что-то, даже и в непривычной для себя роли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 февраля 2019, 15:15

      Ждет Эдена в Реале летом и это хорошо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 5 февраля 2019, 14:53

      наконец-то!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11