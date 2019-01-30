Сарри: «Если Азар хочет уйти из «Челси», он должен это сделать»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что полузащитник Эден Азар должен покинуть команду, если сам того хочет. Но специалист надеется, что бельгиец не думает об уходе из лондонского клуба.

«Эдену 28 лет. Если он хочет уйти, я думаю, он должен это сделать.

Конечно, я надеюсь, что все наоборот. Верю, что он хочет остаться здесь.

Он обладает потенциал для того, чтобы стать лучшим игроком в Европе на данный момент», – сказал Сарри.

28-летний футболист выступает за «Челси» с 2012 года.

В составе лондонцев хавбек стал двукратным чемпионом Англии и выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что летом Азар перейдет в «Реал».

Контракт бельгийца истекает в июле 2020 года.

Азар, уходи в «Реал»