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    Сарри: «Если Азар хочет уйти из «Челси», он должен это сделать»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что полузащитник Эден Азар должен покинуть команду, если сам того хочет. Но специалист надеется, что бельгиец не думает об уходе из лондонского клуба.

    «Эдену 28 лет. Если он хочет уйти, я думаю, он должен это сделать.

    Конечно, я надеюсь, что все наоборот. Верю, что он хочет остаться здесь.

    Он обладает потенциал для того, чтобы стать лучшим игроком в Европе на данный момент», – сказал Сарри.

    • 28-летний футболист выступает за «Челси» с 2012 года.
    • В составе лондонцев хавбек стал двукратным чемпионом Англии и выиграл Лигу Европы.
    • Ранее сообщалось, что летом Азар перейдет в «Реал».
    • Контракт бельгийца истекает в июле 2020 года.

    Азар, уходи в «Реал»

    Источник: Sky Sports

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    30.01.2019 16:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 30 января 2019, 21:44

      Вот идиот!!!

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 30 января 2019, 19:08

      Азар хороший в целом игрок, бегунок, водила, обводчик, но любит передерживать мяч, и это его главная проблема, сил тратит много, а результат пшик, плюс видимо обидчив и саботажник, он уже выжил до того пару классных тренеров из Челси, надо его отдавать как можно быстрее, но только по тихому, чтобы не потерять в цене. Для Челси будет только лучше.

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      Рейтинг: +393

      jengais 30 января 2019, 18:00

      Вроде говорит, что если хочет, то должен уйти, а он точно знает, что Азар хочет уйти. По моему весь мир видит и знает, что он хочет уйти. И в то же время говорит, что надеется, верит, что он хочет остаться. Как по мне так Сарри морочит Азару голову, не хорошо это.

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