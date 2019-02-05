Рамос: «Не исключаю, что стану тренером. Быть лидером и капитаном – это почти как тренировать»

Капитан «Реала» Серхио Рамос признался, что может стать тренером в будущем.

Защитник отметил, что в настоящий момент хотел бы больше времени посвящать семье.

«Я не думаю о будущем, но я хотел бы наслаждаться своей семьей гораздо больше. Я посвящаю себя футболу почти целые сутки и провожу мало времени с семьей.

Я не исключаю, что буду тренером. Хотел бы остаться в футбольном мире и после завершения карьеры. Быть лидером и капитаном чем-то похоже на тренерскую работу. Я говорю это при всем уважении к великим тренерам, которые не были футболистами», – сказал Рамос.