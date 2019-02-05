Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рамос: «Не исключаю, что стану тренером. Быть лидером и капитаном – это почти как тренировать»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос признался, что может стать тренером в будущем.

    Защитник отметил, что в настоящий момент хотел бы больше времени посвящать семье.

    «Я не думаю о будущем, но я хотел бы наслаждаться своей семьей гораздо больше. Я посвящаю себя футболу почти целые сутки и провожу мало времени с семьей.

    Я не исключаю, что буду тренером. Хотел бы остаться в футбольном мире и после завершения карьеры. Быть лидером и капитаном чем-то похоже на тренерскую работу. Я говорю это при всем уважении к великим тренерам, которые не были футболистами», – сказал Рамос.

    • Испанец выступает за «Реал» с 2005 года.
    • Контракт 32-летнего футболиста с мадридцами истекает летом 2020 года.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 февраля 2019, 18:08

      ага, прямо одно и то же... что-то мне подсказывает, что Невилл и Анри мыслили подобным образом)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 16:05

      Может быть. Кто думал, глядя на грязную игру Диего Семионе, что он станет большим тренером. И с тебя коновал что-нибудь получится.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11