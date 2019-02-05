Бывший защитник «Ливерпуля» Энрике: «Мне было легче принять опухоль, чем конец футбольной карьеры»

Экс-защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике рассказал, как отреагировал, когда узнал об опухоли, которую удалил в июне 2018 года.

«Я пытался не терять оптимизм. Опыт завершения карьеры подготовил меня к тому, что произошло в прошлом году. Мне было легче принять опухоль, чем конец моей футбольной карьеры. Когда вы слышите, что это злокачественная опухоль, полагаете, что умрете. Когда ты футболист, думаешь, что непобедим, потому что ты в форме, но, когда происходит что-то подобное, боишься», – поделился Хосе Энрике.