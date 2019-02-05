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    Бывший защитник «Ливерпуля» Энрике: «Мне было легче принять опухоль, чем конец футбольной карьеры»

    Экс-защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике рассказал, как отреагировал, когда узнал об опухоли, которую удалил в июне 2018 года.

    «Я пытался не терять оптимизм. Опыт завершения карьеры подготовил меня к тому, что произошло в прошлом году. Мне было легче принять опухоль, чем конец моей футбольной карьеры. Когда вы слышите, что это злокачественная опухоль, полагаете, что умрете. Когда ты футболист, думаешь, что непобедим, потому что ты в форме, но, когда происходит что-то подобное, боишься», – поделился Хосе Энрике.

    • Энрике, кроме «Ливерпуля», также выступал за «Ньюкасл», «Сельту», «Вильярреал».
    • В сентябре 2017 года он принял решение завершить карьеру.
    • В составе мерсисайдцев испанец стал обладателем Кубка Лиги.

    Источник: The Times

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    05.02.2019 09:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 17:12

      Часто опухоли возвращаются, знаю на опыте своей семьи. И действительно, сказал глупость. Сравнил несопоставимые вещи.

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    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 5 февраля 2019, 10:19

      Пустые слова и кощунство, опухоль это в большинстве случаев приговор, а гонять мяч можно в любом возрасте...

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