45 миллионов на 9 игроков. кронке, твари кусок, засунь себе их в жопу по самый желудок, и продай уже Арсенал нормальному владельцу. Падла, угробил клуб по полной программе.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери получит в летнее трансферное окно порядка 45 миллионов евро, если лондонцы не смогут пробиться в Лигу чемпионов.
Испанский специалист намерен перестроить команду, пригласив, по крайней мере, пять футболистов – двух вингеров, пару фланговых защитников и центрального защитника.
Текущая ситуация усилит давление на «Арсенал», чтобы найти покупателя на Месута Озила. Зарплата немца составляет порядка 400 тысяч евро. в неделю.
- В зимнее трансферное окно «Арсенал» взял в аренду Дениса Суареса из «Барселоны». Выкуп трансфера обойдется в 20,5 миллиона евро.
- «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков.
- Лондонцы продолжают выступление в Лиге Европы. Ее победитель получает путевку в Лигу чемпионов.