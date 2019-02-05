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    «Арсенал» получит на летние трансферы 45 миллионов, если не попадет в Лигу чемпионов

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери получит в летнее трансферное окно порядка 45 миллионов евро, если лондонцы не смогут пробиться в Лигу чемпионов.

    Испанский специалист намерен перестроить команду, пригласив, по крайней мере, пять футболистов – двух вингеров, пару фланговых защитников и центрального защитника.

    Текущая ситуация усилит давление на «Арсенал», чтобы найти покупателя на Месута Озила. Зарплата немца составляет порядка 400 тысяч евро. в неделю.

    • В зимнее трансферное окно «Арсенал» взял в аренду Дениса Суареса из «Барселоны». Выкуп трансфера обойдется в 20,5 миллиона евро.
    • «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков.
    • Лондонцы продолжают выступление в Лиге Европы. Ее победитель получает путевку в Лигу чемпионов.

    Источник: The Sun

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    05.02.2019 08:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 5 февраля 2019, 16:45

      45 миллионов на 9 игроков. кронке, твари кусок, засунь себе их в жопу по самый желудок, и продай уже Арсенал нормальному владельцу. Падла, угробил клуб по полной программе.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 февраля 2019, 16:14

      Эмери спец по ЛЕ. Ему ее проще выиграть, чем попасть в ТОП-4 АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 14:11

      С продажей Озила ,многие вопросы были бы решены в Арсенале.

      2
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      Рейтинг: +421

      LMI > zigbert 5 февраля 2019, 14:42

      А он теперь не уйдет. Он хоть и слюнтяй, но не идиот. Таких денег ему НИКТО и НИГДЕ не заплатит. Даром ли он шантажировал Арсена ? Теперь будет сидеть 70% игрового времени на банке и усмехаться

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 5 февраля 2019, 11:17

      А если попадет 50

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 февраля 2019, 09:39

      Тренера нового может...

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 5 февраля 2019, 08:37

      Каким образом можно купить 5 игроков на 45 миллионов? Даже инвалидов пенсионного возраста на эти деньги никак не купить. Продать Озила? А кому он нужен с своими соплями и зарплатой до небес? Все остальные и так уйдут бесплатно
      От таких новостей всплакнуть хочется. Загоняют команду в нужник по полной

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > LMI 5 февраля 2019, 12:11

      По 9 млн. за игрока? Вполне можно если не брать звёзд.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Gek Dement 5 февраля 2019, 13:09

      ну в лучшем случае 1 усилит арсенал. Конечно всегда можно за дешево найти топ игрока ( только потенциально топового) но ведь в мире не 1 арсенал и все следят за всеми мало мальскими талантами.

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