«Арсенал» получит на летние трансферы 45 миллионов, если не попадет в Лигу чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери получит в летнее трансферное окно порядка 45 миллионов евро, если лондонцы не смогут пробиться в Лигу чемпионов.

Испанский специалист намерен перестроить команду, пригласив, по крайней мере, пять футболистов – двух вингеров, пару фланговых защитников и центрального защитника.

Текущая ситуация усилит давление на «Арсенал», чтобы найти покупателя на Месута Озила. Зарплата немца составляет порядка 400 тысяч евро. в неделю.