Дортмундская «Боруссия» назвала Ройса спортсменом года

Вопрос ко всем прогнозистам, ставил 2-2, сыграли 3-3, по системе 5-3-2, получаем 3 или 2 очка ?)
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан спортсменом года по версии клуба.
Ройс перешел в дортмундский клуб из одноименной команды из Менхенгладбаха в 2012 году. Вместе со «шмелями» полузащитник стал обладателем Кубка Германии и дважды выигрывал Суперкубок Германии.
- В текущем сезоне Ройс принял участие в 26 матчах за «Боруссию», забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.
- После 20 туров Бундеслиги дортмундцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 49 очков.
- Ближайшие преследователи «шмелей» «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Бавария», отстают на 7 очков.
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— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 4 февраля 2019 г.