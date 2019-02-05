Дортмундская «Боруссия» назвала Ройса спортсменом года

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан спортсменом года по версии клуба.

Ройс перешел в дортмундский клуб из одноименной команды из Менхенгладбаха в 2012 году. Вместе со «шмелями» полузащитник стал обладателем Кубка Германии и дважды выигрывал Суперкубок Германии.

В текущем сезоне Ройс принял участие в 26 матчах за «Боруссию», забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

После 20 туров Бундеслиги дортмундцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 49 очков.

Ближайшие преследователи «шмелей» «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Бавария», отстают на 7 очков.