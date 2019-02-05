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    Дортмундская «Боруссия» назвала Ройса спортсменом года

    Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан спортсменом года по версии клуба.

    Ройс перешел в дортмундский клуб из одноименной команды из Менхенгладбаха в 2012 году. Вместе со «шмелями» полузащитник стал обладателем Кубка Германии и дважды выигрывал Суперкубок Германии.

    • В текущем сезоне Ройс принял участие в 26 матчах за «Боруссию», забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.
    • После 20 туров Бундеслиги дортмундцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 49 очков.
    • Ближайшие преследователи «шмелей» «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Бавария», отстают на 7 очков.

    Источник: Официальный твиттер «Боруссии»

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    05.02.2019 07:17
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 9 февраля 2019, 20:19

      Вопрос ко всем прогнозистам, ставил 2-2, сыграли 3-3, по системе 5-3-2, получаем 3 или 2 очка ?)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 20:31

      2, при ничейных проставах только 5 и 2 очка получается. Здесь на победу больше вариантов: 5-3-2. Я бы предложил для справедливости со следующего батла за такие ничьи по 3 очка считать. Макс, я не вижу у тебя ни одного 2:2 У тебя только 1:1 на Фрайбурге, а то всюду на победу.

      2
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 21:27

      Это не конкретно к матчу,а вопрос просто!
      Я сам понимаю, что 2 балла, ничейка сложный выбор для прогноза !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 20:10

      На сегодня заканчиваю. До завтра. Всего доброго!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 февраля 2019, 20:32

      Пока, Саня. А что так рано или банный день ? )))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 20:00

      Реал уже ведет 3:1 и вряд ли упустит победу.

      2
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 9 февраля 2019, 19:19

      Боруссия Д Хоффенхайм 3-3
      весёлый матч.,до 75 мин 3-0 было )

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 20:33

      Мы опять пролетели на немцах, очень весёлые и непредсказуемые получились результаты.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 18:06

      Добрый вечер всем! Сегодня "День гражданской авиации". "День зимних видов спорта" "Лыжня России"

      Родились в этот день.

      1874г. Всеволод Мейерхольд. режиссер.
      1887г. Василий Иванович Чапаев. Герой гражданской войны.
      1915г. Борис Андреев. Народный артист СССР.
      1928г. Ринус Михельс.голландский тренер.
      1931г. Йозеф Масопуст. чешский футболист ,обл. ЗМ 1962г. сереб. призер ЧМ 1962г.
      1945г. Надежда Захарова.баскетболистка Спартака Л. ОЧ 1976г.
      1979г.Андерсон Полга. бразильский футболист ЧМ 2002г.
      1979г. Ирина Слуцкая. фигуристка. 2х ЧМ ,7я ЧЕ сер приз.ОИ 2002г.
      1984г. Андрей Ещенко. Спартак М ЧР 2017г.
      1987г. Лена Нойер. немецкая биатлонистка.
      1990г. Федор Смолов. Локомотив М ЗМС.

      1904г. Подвиг крейсера Варяг.
      1909г. В Лондоне суд постановил что жена не имеет права требовать развод ,даже если муж бросил ее.
      1955г. Министром обороны назначен Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 февраля 2019, 18:11

      Привет,Саня, спасибо. Сегодня прямо созвездие спортсменов и людей искусства. Тебя с почином, первым угаданным счётом.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 18:19

      Привет Олег! Спасибо ,неожиданно как то смотрю 3:1. Но это только начало.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 февраля 2019, 18:22

      Хорошее начало часто способствует хорошему концу.)))

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      Рубик Докоян > zigbert 9 февраля 2019, 18:24

      Смотрим Атлетико-Реал в интернете.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 18:28

      Сегодня будет сыграно много матчей. И наверняка будут неожиданности.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 февраля 2019, 19:15

      Да уже идёт второй тайм и Байер М. летит дома Герте 0:3. А мы все ставили на победу Байера с разницей в 2 мяча, а Толя 3:0 Матч хорош, Реал набрал ход, а Винисиус просто рвёт на своём фланге защиту "матрасников.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 19:23

      Не поймешь что творится в Бундеслиге. Хофенхайм сравнивает счет. Боруссия Д -Хфенхайм 3:3.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 февраля 2019, 19:27

      Было 3:1 в пользу "шмелей". Мы тоже все на их победу поставили. Опять будет много неожиданных результатов. Лейпциг играл 0:0, пока ещё не смотрел. Надо на второй тайм переключаться.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 февраля 2019, 19:29

      Фрайбург уже ведёт 4:3, а проиграл Вольсбургу, тоже никто из нас на него не ставил.

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 19:32

      Ничья 3-3

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 19:38

      Я тоже видел 4:3 ,но окончательно стоит 3:3

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 февраля 2019, 20:34

      Сейчас гляну и на других сайтах тоже.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 9 февраля 2019, 17:23

      Да всем привет.
      Сегодня наверное без меня.
      Целый день в разъездах еле ноги приволок.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 9 февраля 2019, 17:33

      Привет, Серёга ! У нас тоже погода дрянь и для сна. Температура +2-3, все тает, плывём. Сегодня хоть много футболов, есть что смотреть. Отдыхай, если вымотался и устал.

      2
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 9 февраля 2019, 14:33

      Всем здравствуйте!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 17:34

      Привет ещё раз, Макс.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 22:09

      Ройс удачный сезон проводит как и вся команда. У нас на базе сегодня тренировка раньше закончилась все готовятся смотреть биатлон и футбол из Италии.

      3
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 14:37

      Биатлон сегодня отменён (

      В субботу в Кэнморе температура на трассе опустится до -25 градусов, а регламент IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов мороза.
      Таким образом, по новому расписанию мужской спринт стартует в воскресенье в 22:20 (мск), а женский — в ночь на понедельник по московскому времени в 00:45 (мск).
      В IBU не исключают возможность дальнейшей корректировки расписания, в том числе вплоть до отмены стартов

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      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 17:31

      Я ещё не видел этой новости. Решили и правильно. Рисковать здоровьем спортсменов в таких условиях не стоит. Если бы не наезды на нас и отмена этапов КМ в России, то и не хрен проводить эти этапы КМ в США и Канаде, тем более в таких погодных условиях. Такой перелёт, аклиматизация, потом опять в Европу и это перед ЧМ.

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