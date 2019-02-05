УЕФА объяснил участникам плей-офф ЛЧ, в каких случаях будет применяться VAR

В немецком Франкфурте-на-Майне прошло встреча представителей УЕФА и команд-участниц 1/8 финала Лиги чемпионов.

На собрании обсуждались правила применения системы видеопомощи арбитрам VAR.

«Провести собрание напрямую с представителями клубов было крайне важно. Всем важно понять, когда система может быть применена, а когда нет. Были полезные обсуждения, в ходе которых мы получили позитивные отзывы о системе», – сообщил руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.