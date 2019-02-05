УЕФА объяснил участникам плей-офф ЛЧ, в каких случаях будет применяться VAR

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В немецком Франкфурте-на-Майне прошло встреча представителей УЕФА и команд-участниц 1/8 финала Лиги чемпионов.
На собрании обсуждались правила применения системы видеопомощи арбитрам VAR.
«Провести собрание напрямую с представителями клубов было крайне важно. Всем важно понять, когда система может быть применена, а когда нет. Были полезные обсуждения, в ходе которых мы получили позитивные отзывы о системе», – сообщил руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.
- Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 12 февраля – «Рома» примет «Порту», а «ПСЖ» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед».
- Система VAR будет впервые применена на матчах Лиги чемпионов.
- Нововведение будет использоваться в финале Лиги Европы-2018/19, а также на финальных матчах Лиги наций-2019 и молодежном Евро-2019.