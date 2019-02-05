Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА объяснил участникам плей-офф ЛЧ, в каких случаях будет применяться VAR

    В немецком Франкфурте-на-Майне прошло встреча представителей УЕФА и команд-участниц 1/8 финала Лиги чемпионов.

    На собрании обсуждались правила применения системы видеопомощи арбитрам VAR.

    «Провести собрание напрямую с представителями клубов было крайне важно. Всем важно понять, когда система может быть применена, а когда нет. Были полезные обсуждения, в ходе которых мы получили позитивные отзывы о системе», – сообщил руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

    • Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 12 февраля – «Рома» примет «Порту», а «ПСЖ» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед».
    • Система VAR будет впервые применена на матчах Лиги чемпионов.
    • Нововведение будет использоваться в финале Лиги Европы-2018/19, а также на финальных матчах Лиги наций-2019 и молодежном Евро-2019.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 07:04
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3490

      serhio80 5 февраля 2019, 08:02

      В раздевалку Зенита ставьте) там послематчевых разбору все рейтинги порвут)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11