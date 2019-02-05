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    Пеллегрини: «Вест Хэм» сыграл вничью, потому что «Ливерпуль» забил после явного офсайда. Клопп привык так выигрывать»

    Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини озвучил мысли после ничьи с «Ливерпулем» (1:1) в матче 25-го тура АПЛ.

    «Клопп привык выигрывать с офсайдами. Он выиграл у меня в Малаге, когда «Боруссия» забила гол с семиметрового офсайда. Поэтому он не может жаловаться.

    Я думаю, что мы играем так, как нам нравится. Очень доволен игрой. Мы создали много моментов против команды, которая имеет лучшую защиту.

    Сегодня мы все отлично сделали. «Вест Хэм» заслуживал победы, поэтому я не доволен. Неважно, что это матч против «Ливерпуля», который в данный момент находится на вершине таблицы», – заявил чилийский специалист.

    • На 22-й минуте встречи отличился Садио Мане из очевидного офсайда.
    • «Ливерпуль» набрал 62 очка и теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка.
    • В активе «Вест Хэма» 31 очко и 12-я позиция.

    Источник: Evening Standard

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    05.02.2019 06:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1052

      mig28 5 февраля 2019, 10:55

      Т.е. было такое 2 раза...и это называется "привык выигрывать"?!

      0
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 5 февраля 2019, 09:05

      Нужно быть точными. Мане не забивал из офсайда. В офсайде был Милнер, которому сделал передачу Лаллана. И еще - в пользу Ливера в очередной раз не был поставлен пенальти. Защитник Вест Хэма именно сыграл рукой в штрафной!

      5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 февраля 2019, 09:00

      Че за нытье.. Иди судьям предьявляй.. Твои команды показывали такой футбол как Боруссия и Ливер? Ковыряешься в навозе там в своём Вест хеме и сиди тихо..

      3
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > mihail200606 5 февраля 2019, 09:16

      Ну если про офсайд, то Малага забила второй гол Боруссии из метрового офсайда

      0
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      ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > zabvo9406 5 февраля 2019, 09:24

      Я не конкретно про этот оффсайд или ещё какой то. Я про то, что не тренеру соперников надо предъявлять..

      0
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > mihail200606 5 февраля 2019, 21:03

      Я тебя понял, я про этого чепушилу и его Малагу

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 5 февраля 2019, 08:05

      Разве Клопп определяет положение вне игры?

      8
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      Рейтинг: +1430

      balam > EsKamilio 5 февраля 2019, 08:31

      тем более он это признал.остается думать кто дебил.журналюги или пеллегрини

      4
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