Пеллегрини: «Вест Хэм» сыграл вничью, потому что «Ливерпуль» забил после явного офсайда. Клопп привык так выигрывать»

Т.е. было такое 2 раза...и это называется "привык выигрывать"?!
Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини озвучил мысли после ничьи с «Ливерпулем» (1:1) в матче 25-го тура АПЛ.
«Клопп привык выигрывать с офсайдами. Он выиграл у меня в Малаге, когда «Боруссия» забила гол с семиметрового офсайда. Поэтому он не может жаловаться.
Я думаю, что мы играем так, как нам нравится. Очень доволен игрой. Мы создали много моментов против команды, которая имеет лучшую защиту.
Сегодня мы все отлично сделали. «Вест Хэм» заслуживал победы, поэтому я не доволен. Неважно, что это матч против «Ливерпуля», который в данный момент находится на вершине таблицы», – заявил чилийский специалист.
- На 22-й минуте встречи отличился Садио Мане из очевидного офсайда.
- «Ливерпуль» набрал 62 очка и теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка.
- В активе «Вест Хэма» 31 очко и 12-я позиция.