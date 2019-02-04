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    Don Balon: Моуринью и Лопетеги – кандидаты на пост главного тренера «Баварии»

    «Бавария» рассматривает кандидатов на замену главному тренеру Нико Ковачу.

    Как сообщает Don Balon, в шорт-листе мюнхенцев два претендента – Жозе Моуринью и Хулен Лопетеги. Португалец в декабре 2018 года был уволен из «Манчестер Юнайтед», а испанец в конце октября покинул «Реал».

    • После 20-ти туров «Бавария» набрала 42 очка и занимает третьем место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на семь баллов.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов команда из Мюнхена встретится с «Ливерпулем».

    Источник: Don Balon

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    04.02.2019 16:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 февраля 2019, 12:11

      лучше уж Юпп пришествие 100))

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 февраля 2019, 18:48

      А что они, эти донбалоны, курят, что такие утки выдают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 4 февраля 2019, 17:38

      аххаахахахахахахах

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 4 февраля 2019, 17:16

      Моуринью Бавария не хватало испортить и там концерты делать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 4 февраля 2019, 16:31

      Да уж смешно, один спекшийся, другой команду мотивировать не может, одним словом 2 дна, т.е. мусор тренерский

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 4 февраля 2019, 16:30

      Не надо особо, ни одного, ни другого

      3
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