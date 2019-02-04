Don Balon: Моуринью и Лопетеги – кандидаты на пост главного тренера «Баварии»

лучше уж Юпп пришествие 100))
«Бавария» рассматривает кандидатов на замену главному тренеру Нико Ковачу.
Как сообщает Don Balon, в шорт-листе мюнхенцев два претендента – Жозе Моуринью и Хулен Лопетеги. Португалец в декабре 2018 года был уволен из «Манчестер Юнайтед», а испанец в конце октября покинул «Реал».
- После 20-ти туров «Бавария» набрала 42 очка и занимает третьем место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на семь баллов.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов команда из Мюнхена встретится с «Ливерпулем».