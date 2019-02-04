Don Balon: Моуринью и Лопетеги – кандидаты на пост главного тренера «Баварии»

«Бавария» рассматривает кандидатов на замену главному тренеру Нико Ковачу.

Как сообщает Don Balon, в шорт-листе мюнхенцев два претендента – Жозе Моуринью и Хулен Лопетеги. Португалец в декабре 2018 года был уволен из «Манчестер Юнайтед», а испанец в конце октября покинул «Реал».